Vondroušová si udělala 6 nových kérek za rok! Jak si plánuje svá tetování?

Miluje své blízké, tenis a... tetování! Markéta Vondroušová (25) je vášní pro divoké malůvky na svém těle pověstná. Jak exkluzivně prozradila Blesku, od loňského triumfu ve Wimbledonu jí přibylo hned šest nových kérek.

Dlouhé čáry přes ruce i hrudník. Květinky, hvězdičky, nápisy v angličtině. Andílek, dívka se samurajským mečem, ruce spojené malíčky. Kolem toho všeho poletují motýlci či srdíčka. Pro mnohé trochu divočina, každý pes jiná ves... „Jasně, ze začátku to všichni řešili, ale přijde mi, že už si na to lidi tak nějak zvykli,“ culila se česká hvězda, která letos z nejslavnějšího turnaje vyhučela hned po prvním zápase.

Loňská senzační jízda Wimbledonem pro ni byla mimo jiné i další inspirací pro obrázky. Na počest triumfu si ale nechala udělat jen dvě nenápadné kérky – písmenko W na vnitřní straně levé ruky a na pravém rameni cifru 150723, datum finálového vítězství.

„Jedno tetování mám společné se ségrou, to druhé s trenérem,“ upozornila na sázku s koučem Hernychem a rozesmála se nad myšlenkou, že si měla nechat udělat wimbledonské logo přes celá záda. „To nééé. Nepotřebuju na tu svoji výhru nějak extrémně upozorňovat, myslím si, že dost lidí to stejně ví. Pro mě to bylo fakt jen symbolické,“ prozradila.

Letos ale přijela coby obhájkyně do Wimbledonu bohatší hned o šest nových tetovaček! Kromě zmíněných dvou na počest triumfu přibyl anglický nápis sweet (sladký) na pravé ruce, na levačce pak tři srdíčka a podivný útvar na paži. „To je disco koule,“ rozesmála se Maky. A jako bonus nápis love (láska) na krku. „To je ale jen malý nápis, vážně neplánuju si nechat potetovat i hlavu,“ ušklíbla se.

Většina jejich kérek prý nemá hlubší význam, plácne si je na tělo jen tak. „Úplně to dopředu neplánuji, co si kam dám. Spíš si řeknu, že to prázdné místo chci něčím vyplnit a jít už od toho,“ rozesmála se.

Letošní mizerný ročník si asi sotva bude připomínat nějakou malůvkou na kůži...