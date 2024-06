Kouč Vondroušové: Špatné věci už jsou za Maky, zase hraje automaticky

Markéta Vondroušová postoupila na Roland Garros do třetího kola • ČTK

PŘÍMO Z PAŘÍŽE | Počtvrté v životě nastoupí Markéta Vondroušová v grandslamovém čtvrtfinále. Počtvrté u toho s ní bude i její kouč Jan Hernych (44 let). Kdysi sám výborný tenista v pondělí po poledni okukoval v tréninkovém areálu Jeana Bouina v Paříži přípravu příští soupeřky Igy Šwiatekové a popisoval zatím komplikovanou sezonu wimbledonské šampionky.

Sezona 2024 byla zatím pro Markétu rozháraná bez větších úspěchů. Jak je z tohoto pohledu důležité pařížské čtvrtfinále?

„Jsem hlavně strašně rád, že Maky vyhrála čtyři zápasy po sobě, což se letos ještě nestalo. A hlavně se každým zápasem zlepšuje.“

Jak byste zatím sezonu charakterizoval?

„Od US Open se s ní táhl bolavý loket, začali jsme trénovat až krátce před Cancúnem (Turnaj mistryň). Trápilo ji to fakt dlouho, zranění se pak ještě nějak nakupila. Asi i proto je tahle sezona zatím tak rozháraná.“

I proto, že nebylo příliš času na posezonní přípravu, hned od 1. ledna vás čekal v Austrálii United Cup, kde byla hlavní hvězdou českého týmu.

„Přesně tak. Na konci minulé sezony dostala zabrat. Ještě na US Open hrála úplně skvěle, pak ji loket srazil dolů, protože se tak trénovalo a netrénovalo. Po sezoně měla krátkou pauzu, do toho onemocněla. Nebylo to zkrátka ideální.“