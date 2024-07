Změna v sestavě ČT kvůli postupu Anglie: Poborský jde komentovat!

Diváci si oblíbili komentáře bývalého reprezentanta Karla Poborského (52) a do konce Eura o ně nepřijdou. Nad plán se dočkají i ti, kteří ho preferují jako komentátora zápasu (zatím jím byl třikrát), nejen glosátora ve studiu, v němž byl desetkrát.

„V původním předběžném rozpisu sice nebyl jako komentátor, ale ten se upravuje podle toho, které týmy postupují. Jelikož Anglie je v semifinále, bude Karel Poborský komentovat středeční zápas Anglie – Nizozemsko,“ vysvětlil šéf ČT sport Jiří Ponikelský.

Co bude dál? Poborský bude reportérem z místa semifinále Španělsko – Francie, mluvit bude přímo ze stadionu v Mnichově. „Máme s Karlem dohodu, že ho budeme prioritně nasazovat na zápasy Anglie,“ upřesnil vedoucí fotbalového vysílání a garant projektu Euro 2024 David Kozohorský.

Změnilo by se při postupu Anglie do duelu o titul plánované obsazení dvojice finálových komentátorů Bosák, Zelenka? Podle Kozohorského by záleželo na dohodě. Nebylo by snadné obsazení operativně změnit, jelikož nedělní finále bude Česká televize komentovat přímo z berlínského stadionu. Poborský má být podle plánů ve studiu. „Můžu slíbit, že jeho názory určitě ve vysílání chybět nebudou,“ ujistil Kozohorský.