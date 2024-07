Experti o EURO: Anglie? Nuda a šeď, říká Koller. Ščasnému její fotbal vadí

ANKETA | Závěr evropského šampionátu se blíží. Semifinálový program odstartuje v úterý Španělsko proti Francii, den poté jdou na sebe Anglie s Nizozemskem. Jak vidí vrchol šampionátu v Německu experti oslovení deníkem Sport a serverem iSport.cz? A co říkají na herní styl, jakým se do boje o medaile dostali favorizovaní Francouzi a Angličani?

Stanislav Levý, expert Sportu

1. Kdo vyhraje EURO a proč?

2. Vadí vám, jakým způsobem došly do semifinále Anglie s Francií?

1. Zaslouží si to Španělé

„Podle výkonů, co na turnaji dosud předváděli, by si to zasloužili Španělé. Věřím jim. Už vyřadili ve čtvrtfinále domácí Němce, to je druhý důvod, proč by to měli zvládnout. Absence dvou hráčů vzadu pro semifinále s Francií mohou hrát roli, ale i s tím si dokážou poradit. Je pravda, že mají zejména dopředu hodně mladé hráče, ale oni už něco odehraného ve velkých zápasech mají, k tomu musíme přidat jejich neskutečný potenciál.“

2. Ukazují morální kvalitu

„Ani jeden z mančaftů na turnaji nepřesvědčil. Ale když se dostanete do semifinále, náhoda to být nemůže. Oba týmy jsou pragmatické, ale ukazují morální kvalitu. Angličané v předchozích zápasech vypadali, že toho mají dost, ale zvládli to. Francouzi jsou disciplinovaní, zodpovědní v defenzivě. Když se dostanete takhle daleko, nezáleží tolik na tom, jak tam dojdete, ale že jste úspěšní. V případě Francie je paradox, když víte, co mají za ofenzivní sílu, ale nedávají branky.“