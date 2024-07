Deschamps kousek od nesmrtelnosti. Šmíd: Hra Francie není překvapením

Zatím EURO psalo jiné příběhy. Po postupu Francie do semifinále už je to ale story, kterou je potřeba vytáhnout ze šuplíku. Kouč galského kohouta Didier Deschamps je dva krůčky od historického úspěchu. Pokud dovede tým na evropský trůn, stane se prvním člověkem, který vyhrál světový i evropský šampionát coby kouč i hráč.

Má pověst turnajového trenéra. Vlastně celkově je tak nastavený. Kdyby nebyl, těžko vyhraje už jako hráč domácí MS 1998 a o dva roky později by se neradoval na EURO v Belgii a Nizozemsku. Taky to byla zlatá generace. Vždyť nastupoval s borci, jakými byli Zidane , Barthez, Desailly či Karembeu. A on byl jejich „Nosič vody.“ Právě takovou přezdívku Deschampsovi vymyslel někdejší kanonýr Manchesteru United Eric Cantona a podobně jej vnímá i zpravodaj ČT ve Francii a fotbalový fanoušek Jan Šmíd.

„To, co hrál jako defenzivní záložník, on považuje za důležité i teď. Má vždy propracovaný systém. Jeho spoluhráči kdysi vzpomínali, že říkával, že útočníci vždycky nějaký gól dají,“ říká Šmíd a zároveň doplňuje, že si díky mezinárodním úspěchům vydobyl dobré postavení. „Je respektován, ale řekl bych, že existuje řada trenérů, kteří tomu řemeslu rozumí daleko lépe. Je důležité neoddělovat jeho jako osobnost od stylu hry. On je velmi akurátní člověk.“

Je to ale právě Deschamps, který svou zemi znovu dostrkal na vrchol. Majstrštykem byl světový primát 2018 a dvě stříbra. To světové z Kataru 2022 a pak nejbolestivější porážka vůbec, která přišla na domácím EURO 2016 od podceňovaného Portugalska. Kdyby to tehdy klaplo, Deschamps by už svůj rekord měl, ale na kdyby se nehraje…

Obraz jednoty a solidarity

Dvanáct let u národního týmu, kde jste ustavičně pod drobnohledem? Situaci drží pevně v rukou a spoléhá na neměnný realizační tým. Trenér brankářů Franck Raviot je u reprezentace dokonce od roku 2010. Pět let Deschamps spolupracuje s kondičním trenérem Cyrilem Moinem, protože Grégory Dupont odešel do Realu Madrid za lepším. Jinak by ke změně sotva došlo.

Tím nejvěrnějším spolupracovníkem však zůstává coby Deschampsův asistent Guy Stéphan, se kterým to profesně táhne už od roku 2009, kdy vedli Marseille.

„Nemůžete se usadit v pohodlném křesle a uspokojit se. Pořád je potřeba se přizpůsobovat. Nedělám však změny jen, aby se udály.