Vy mi ublížit nemůžete! Djokovič přímo z kurtu zkritizoval fanoušky

Druhý nasazený Djokovič porazil v osmifinále turnajovou patnáctku Runeho za dvě hodiny 6:3, 6:4, 6:2, ale v rozhovoru na kurtu o svém dominantním výkonu prakticky nemluvil. Naštvaně se místo toho pustil do diváků, kteří povzbuzovali jeho soupeře hlasitě protaženým „Ruuuuuune“, které zní podobně jako „boooooo“, tedy výraz vyjadřující nelibost.

„Všem fanouškům, kteří prokázali respekt a vydrželi tady do noci: Děkuju vám z hloubi srdce. Cením si toho. A všem těm, kteří se rozhodli nerespektovat hráče - v tomto případě mě - přeju dobroooooou noc. Dobrooooou noc,“ zopakoval Djokovič s protaženým „o“ v pozdravu „Good night“, aby to připomínalo bučení.

Když se mu tazatel snažil naznačit, že fanoušci jen skandovali Runeho jméno, Djokovič s ním důrazně nesouhlasil. „To neberu. Vím, že fandili Runemu, ale je to také výmluva pro to, aby mohli bučet. Podívejte, hraju na tour přes 20 let, takže znám všechny tyhle triky. Vím, jak to funguje. Ale to je v pohodě. Soustředím se na respektující lidi, kteří si zaplatili za lístek na zápas a milují tenis,“ řekl sedmatřicetiletý Srb po postupu do svého patnáctého wimbledonského čtvrtfinále.

„Hrál jsem už v mnohem nepřátelštějších prostředích, to mi věřte. Vy mi ublížit nemůžete,“ vzkázal divákům čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion, jenž po proměněném mečbolu možná posměšně předstíral s raketou hru na housle. „Když mám pocit, že diváci překročí hranici, jednám. Svých slov ani činů na kurtu nelituju,“ dodal na tiskové konferenci Djokovič, jenž se ve středu ve svém 60. grandslamovém čtvrtfinále střetne s Australanem Alexem de Minaurem.