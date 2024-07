Murrayho slzavé sbohem. Poklony legend, i Kvitová poslala vzkaz

PŘÍMO Z LONDÝNA | Není vyhořelý, pořád miluje tenis a vše, co k němu patří. „Rád bych hrál navěky, kdyby to šlo,“ utřel si uslzené oči Sir Andy Murray na centrkurtu, svém osudovém místě. Vyhrál tam olympijské zlato, dva Wimbledony a v roce 2013 ukončil nekonečné čekání Britů na domácího šampiona – 77 let. Nejen ti ho teď vyprovázeli na druhý břeh, na němž už si táta čtyř dětí nebude říkat profesionální sportovec. Za vše, co dokázal, mu ve čtvrteční noci tleskala nastoupená eskorta legend – Martina Navrátilová, John McEnroe, Novak Djokovič, Iga Šwiateková a další.

Sedmatřicetiletý veterán hrál poslední Wimbledon kariéry. Dvanáct dní po operaci cysty blízko páteře se nezotavil pro dvouhru, s o rok starším bráchou Jamiem alespoň zkusil debl. Organizátoři z All England Clubu neváhali a poprvé po 29 letech nasadili utkání 1. kola čtyřhry na centrkurt. Ten viděl porážku Murrayových 6:7, 4:6 od australského týmu John Peers, Rinky Hijikata. „Nemůžu být v odpovídající formě, ale alespoň jsme to zkusili,“ vzkázal Andy, jenž má ještě v kalendáři účast na olympijských hrách a pak definitivní volno od tenisu.

All England Club mu promítl dojemné rozlučkové video. Účinkovali v něm zbylí členové velké čtyřky Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djokovič. A také Venus Williamsová za tenistky, v jejichž prospěch Murray vždy vystupoval. „Díky za všechno, bojovníku,“ loučila se přes sociální sítě také těhotná Petra Kvitová.

Na tribuně prožívala adieu svého muže Kim Searsová a jejich dvě nejstarší dcery. „Když mě Kim viděla poprvé hrát zápas, pozvracel jsem soupeřovu tašku. I tak jsem se jí nepřestal líbit. Bylo vidět, že je držák,“ rozesmál Murray osazenstvo centrkurtu. Následně se vydal na lávku spojující hlavní dvorec s vedlejší budovou. Mával z ní davům jako v titulových letech, odpovídala mu vroucí náklonnost snad všech zúčastněných.

Nebylo tomu tak vždy. Na piedestalu nejlepšího britského tenisty kdysi střídal Murray noblesního oblíbence Tima Henmana, jehož rodinní příslušníci byly členy All England Clubu, ještě než vzal raketu poprvé do ruky. Na Henman Hillu, kopci ve wimbledonském areálu, se fandilo gentlemanovi s vybraným chováním, který se čtyřikrát dostal do semifinále domácího gandslamu.

A najednou ho vystřídal ten raubíř s dlouhými vlasy, jenž při práci s raketou fuckoval tak, až zděšení rodiče zakrývali dětem uši a BBC se opakovaně divákům omlouvala za hrubozrnný jazyk během tenisových přenosů.

Pro jeho ryzí charakter a ještě víc pro úspěchy, kterými dostal kolébku tenisu zase na vrchol, si ho nakonec lidé oblíbili. „Nehledě na to, jestli se zrovna dařilo či ne, každý den kariéry jsem odmakal naplno. Na to jsem nejpyšnější,“ svěřil se muž, jenž se nakonec v konkurenci tří superhrdinů dokázal prosadit na první místo žebříčku, vyhrát tři grandslamy a dvakrát olympijské zlato. Za to ho na konci roku 2016 královna povýšila do rytířského stavu.

Při maniakálním soupeření s ostatními si ale také někdejší svěřenec Ivana Lendla zcela zhuntoval tělo. Má kovovou kyčel, v letošní sezoně ho stíhá jeden zdravotní problém za druhým. Kyčel, záda, přetržené vazy v kotníku, které si přivodil na jaře v Miami v utkání s Tomášem Macháčem. Proti stejnému soupeři byl nalosovaný i do 1. kola Wimbledonu, z něhož se na poslední chvíli odhlásil. „Jsem rád, že jsem s ním dvakrát mohl sdílet kurt,“ prohlásil ve čtvrtek český tenista. „Byl to neuvěřitelný hráč, bojovník, legenda.“

Novak Djokovič předvídá, že i přes všechny rozlučkové pocty Murray jen tak nezmizí. Napůl v žertu tvrdil, že ho i příští rok čeká ve wimbledonské dvouhře. „Kdepak, singl už ne,“ odmítal Murray, dnes 113. hráč pořadí.

V All England Clubu si v dalších dnech ještě vyzkouší mix po boku britské grandslamové šampionky Emmy Raducanuové a kdo ví, zda se příští rok nevrátí pro víc alespoň ve čtyřhře. Vždyť na tenise stále miluje úplně vše.