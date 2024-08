Opilecký skandál sudích před Ligou mistrů: Musela je řešit policie!

Letošní ročník fotbalové Ligy mistrů ještě ani pořádně nezačal a už v něm rezonuje první skandál. Postarala se o něj dvojice rozhodčích, která měla původně na starost zápas mezi Dynamem Kyjev a Glasgow Rangers. Co přesně provedli?

O pořádné pozdvižení se postarali rozhodčí v Polsku před kvalifikačním duelem v rámci Ligy mistrů. Sudí Tomasz Musial a Bartosz Frankowski, který se mihnul i v české lize, se před utkáním ukrajinského celku Dynama Kyjev proti skotskému Glasgow Rangers opili a následně skončili v rukou policie.

V dobrém rozmaru totiž podle polského webu TVP Sport dvojice pod vlivem alkoholu ukradla ve městě Lublin dopravní značku! Netrvalo dlouho a na vypečené duo podnapilých arbitrů si došlápli tamní policisté, kteří oba zatkli před druhou hodinou v noci. Sudí měli nadýchat zhruba stejné množství, přesněji 1,7 a 1,8 promile alkoholu. Následoval odvoz na záchytku a absence na předkole Ligy mistrů, které Kyjev hraje kvůli ruské okupaci v Polsku.

„Je mi to velmi líto, z čistě lidského hlediska to bylo hloupé, protože to na mojí dlouholetou práci vrhá špatné světlo," omluvil se sudí Musial. Mladší z dvojice Frankowski se rovněž za svůj kousek kál. Oba měli být na zmíněném zápase u VARu. Frankowski měl být u videa coby hlavní rozhodčí, zatímco Musial se měl chopit role asistenta. Nic z toho ale kvůli eskapádě nebylo. Jejich místo nakonec zaujala dvojice Tomasz Kwiatkowski a Paweł Malec. Ohrozí opilecký skandál jejich kariéry? Na to si budeme muset ještě počkat.