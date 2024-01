Klopp po sezoně skončí v Liverpoolu. Vysvětlil proč: Musel jsem to udělat

V klidném pátečním dopoledni otřásl celým fotbalovým světem. Kouč Jürgen Klopp (56) oznámil, že po sezoně skončí na lavičce Liverpoolu. Prostřednictvím emotivního videa na klubových stránkách vysvětlil, co ho k překvapivému rozhodnutí vedlo. S klubem za osm a půl roku vyhrál šest velkých trofejí a dosáhl pozice jedné z největších trenérských legend. Liverpool povede do konce sezony, anglický celek zůstává ve hře o čtyři trofeje.

„Chápu, že pro hodně lidí je tohle šok, když to nyní slyší ode mě poprvé. Ale samozřejmě to můžu vysvětlit, tedy minimálně se o to pokusím,“ prohlásil německý kouč prostřednictvím klubových stránek. „Na tomhle klubu miluju absolutně všechno. Miluju město, miluju naše fanoušky, miluju náš tým, veškerý personál. Miluju všechno. Ale i tak jsem tohle rozhodnutí musel udělat, protože jsem přesvědčený o tom, že je jediné možné,“ pokračoval Klopp.

Své myšlenky vysvětlil v emotivním, zhruba dvouminutovém videu určeném především pro příznivce rudých barev z anglického přístavního města. „Řeknu to tak, že mi došla energie. Ten problém nevznikl teď, cítím se v pohodě. Ale uvědomuju si už delší dobu, že tohle v jednu chvíli oznámím. Nejde tuhle práci dělat pořád dokola. Za ta léta, co jsme strávili společně, vám dlužím pravdu - a tohle je pravda.“

Po sezoně společně s Kloppem skončí i jeho nejbližší spolupracovníci - asistenti Pepijn Lijnders a Peter Krawietz, stejně jako šéftrenér hráčského rozvoje Vitor Matos. Lijnders by se měl přesunout do managmentu. Po Kloppově odchodu oznámil Liverpool konec také sportovního ředitele Jorga Schmadtkeho.

Klopp začal svou éru v Liverpoolu přesně 8. května 2015, před osmi a půl lety. Stal se jednou z největších klubových ikon - anglický celek pod jeho vedením vyhrál všechny velké myslitelné trofeje - Ligu mistrů, Premier League, mistrovství světa klubů, FA Cup, Community Shield, Ligový pohár a UEFA Superpohár.

„Když jsme někdy v listopadu probírali potenciální posily, letní kemp a další věci ohledně přípravy, uvnitř jsem uvažoval nad tím, že sám nevím, zda u toho ještě budu. Samotného mě to překvapilo, ale začal jsem o tom víc přemýšlet,“ přiznal Klopp.

Německý kouč zmínil hlavní důvod - vyčerpání z enormně náročného programu, jaký trenéři na jeho exponované pozici zažívají. „Přišel jsem první den jako normální chlap. Jsem pořád normální chlap, jenže už dlouho nežiji normální život. A nechci čekat do chvíle, kdy budu příliš starý, abych měl normální život,“ zmínil Klopp. „V jedné chvíli musím zkusit a zjistit, jaké to je. Bude mi tohle chybět? Teď pro mě nastal ten správný moment. Stejně jako je to správný moment pro klub.“

Během následujících pěti měsíců, které Kloppovi zbývají ve funkci, zůstává Liverpool ve hře ve všech čtyřech hlavních soutěžích - dvou domácích pohárech, v Lize mistrů a bojuje i o ligový titul, v Premier League vede před obhajujícím Manchesterem City. Jeden z nejúspěšnějších koučů světa slíbil, že se na lavičce svého srdcového klubu bude rvát o co nejlepší výsledky do posledních chvil.

V létě si vezme od vrcholového trénování volno, podobně jako kdysi po éře v Barceloně Pep Guardiola. „Pokud se mě zeptáte teď, jestli ještě budu někdy trénovat, odpovím ne. Ale nevím, co se stane v budoucnu. V takové situaci jsem ještě nebyl,“ připustil Klopp.

Liverpool musí vyřešit jméno nástupce jednoho z nejúspěšnějších trenérů bohaté historie - od zveřejnění ranního interview se zejména na Ostrovech rozjíždí velké debaty o novém šéfovi lavičky slavného klubu.