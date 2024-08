Friis po ztrátě: Tohle nebyl výkon na úrovni Ligy mistrů. Co je se Zeleným?

Převažuje ve vás po neuznané brance v závěru zklamání, nebo jde o spravedlivou remízu?

„Na tohle není jedna odpověď. Viděl jsem tu situaci znovu, myslím, že takových věcí prošlo v zápase víc. Ale není to žádná výmluva, že zápas dopadl takhle. Měli jsme další šance, ale nevyužili je. Dnes jsme nedosáhli na svou obvyklou úroveň, hlavně na balonu. Je tam víc věcí, ze kterých jsem trochu zklamaný.“

Šlo proti FCSB o těžší zápas, než jste původně očekávali?

„To ne. Hráli jsme proti nejlepšímu týmu z Rumunska, věděli jsme, co čekat, nebyl jsem překvapený. Když se ohlédnu za zápasem, dneska hodně našich hráčů nedosáhlo na úroveň Ligy mistrů. Individuálně ani týmově. Vím, že zvládneme mnohem víc, pokusíme se to ukázat při odvetě v Bukurešti. Chceme tam zvítězit a podat lepší výkon.“

Co musí Sparta zlepšit?

„Musíme se zklidnit na míči, vypořádat se lépe s napadáním od soupeře, jednotlivě i týmově. Máme dobré zkušenosti z minulé sezony, kdy jsme hráli s velkými týmy venku podobně těžké zápasy. Jsem přesvědčený o tom, že se jako tým zvedneme.“

Nedolehla na hráče tíha zápasu a vidina Ligy mistrů?

„Už jsem říkal, že tenhle tým v minulé sezoně odehrál těžké zápasy venku i tady na Letné. Nemyslím si, že byli hráči ovlivnění tlakem Ligy mistrů.“

Čekal jste od týmu větší nasazení a energii? V prvním poločase Sparta nevystřelila na bránu.

„Musíme se zlepšit. Když se dostaneme do šance, musíme je v takových zápasech využít na maximu. Ale pokud vím, nakonec jsme vystřelili deset až dvanáct střel, soupeř osm.“

Pomohli týmu střídající hráči?

„Jsme s nimi hodně spokojení. Hodně jsme o tom mluvili, že jsme silní v šířce kádru. Potřebujeme dostávat do zápasu čerstvé hráče, jsem šťastný za to, jak do toho náhradníci vstoupili. Victor (Olatunji) ukázal, že se v téhle sezoně zvedá, už dal nějaké góly. Trénuje lépe, připravuje se lépe a na hřišti je to vidět, zlepšuje se. Máme silný kádr, když základní sestavě dojde energie, je dobré, že máme kým prostřídat čerstvými hráči.“

Čím si vysvětlujete nepřesnosti v rozehrávce? Chyby dělal i brankář Peter Vindahl.

„Když jsme na balonu, není to jen o nebližších hráčích kolem něj, ale o celém týmu, který se musí zapojit do rozehrávky, všichni musí chtít míč. Je to jedna z věcí, kterou musíme zlepšit, aby každý chtěl balon. Nechci hovořit o chybách jednotlivců. Fotbal je hra o chybách, musíte je trestat, když ji soupeř udělá. My jsme je dneska dělali, ale soupeř je netrestal. Věřím, že budeme v odvetě mnohem lepší.“

Scházel vám levonohý stoper?

„Zelený má lehčí zranění, proto nenastoupil. Kdyby byl k dispozici, pravděpodobně by dnes hrál. Ale Asger (Sörensen) odehrál na tomhle postu hodně zápasů. Jak už jsem říkal, dneska to nebylo o jednom hráči, ale nenašli jsme v zápase správný rytmus.“

Očekáváte víc od Jana Kuchty?

„Nechci hodnotit jednotlivce. Můžete tvrdit, že nebyl tolik na balonu, ale víc hráčů neodevzdalo dneska ideální výkon, nereagovali v zápase tak, jak měli. Nebyl to výkon hodný Ligy mistrů. Kuchta byl jedním z nich. Uklidňuje mě, že vím, že tihle hráči mají mnohem na víc, umí předvést lepší výkony. Všichni se musíme zlepšit. Nechci říkat výmluvy, že nám chyběl levonohý stoper nebo něco jiného. Teď se soustředíme na ligu s Bohemians a poté se budeme připravovat velmi tvrdě na Bukurešť.“