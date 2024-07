Wiesner o Spartě: Bude to ještě o level lepší. Panák jako kapitán baví

Nástup Larse Friise a Filip Panák jako kapitán? Dvě zásadní letní změny zatím Tomáš Wiesner vnímá velmi pozitivně. Pravý obránce Sparty by měl dostat šanci při absenci Ángela Preciada i na rozjezd kvalifikace Ligy mistrů proti Shamrocku Rovers. Irský mistr je první sparťanskou překážkou v dlouhé cestě do základní skupiny Ligy mistrů. V případě postupu bude Letenské ve 3. předkole čekat jeden z dvojice FCSB a Maccabi Tel Aviv.

Už jste si pod realizačním týmem zařvali po vítězství trochu jinak, nebo jede všechno ve starých kolejích?

„To asi úplně ne, navazuje to dost na práci předešlého trenéra. Je to v dost podobných kolejích, ale myslím, že to bude ještě o pár levelů lepší.“

V čem?

„Přišly nové tváře, je to nový impuls. Uvidíme, jak si to celé sedne, ale zatím to za mě vypadá velmi dobře.“

Další změnou ve Spartě je nový kapitán Filip Panák. Do Irska s vámi ale necestuje, je to velká ztráta?

„Je to na rozhodnutí trenéra. Máme nějaký dlouhodobý plán co se týče kádru. Je sice pravda, že je trochu rozdílovější hráč než zbylí fotbalisté v lize, ale máme dostatečně kvalitní kádr a stopery na rozehrávku, takže strach úplně nemám.“

Jak v roli kapitána zatím Filip Panák navázal na Ladislava Krejčího?

„Pany na mě působí velmi pozitivně. S jeho zkušenostmi je to velmi kvalitní fotbalista a skvělý člověk. Porovnávat ho s Krejdou ale nejde. I on říkal, že jsou rozdílní, každý má tu roli trochu jinou, takže mě Pany v tomto hodně baví (smích).“

Jak to?

„Celkově jak je klidný člověk, vidí fotbal taky úplně jinak než většina hráčů a za mě je to nadstandardní hráč.“

Co vlastně víte o irském soupeři?

„Nějaké informace už nám předávalo analytické oddělení, co se týče rozestavení a pár hráčů. Ale chceme se jednoznačně soustředit na sebe a na naši hru. Nechceme je pouštět do protiútoků, naopak máme za cíl držet míč a mít zápas pod kontrolou jako celý tým. Jedeme do Irska s dobrou náladou jednoznačně předvést dobrý výkon a odvézt si vítězství.”

Ve třetím předkole můžete narazit na FCSB nebo Maccabi Tel Aviv. Jak hodnotíte los?

„V této fázi si člověk nevybere. Připravíme se na ně nejlépe, jak umíme, ať už půjde o jakýkoliv tým. Hlavní je nic nepodcenit a dostat se do základní skupiny Ligy mistrů.“

Jak velký hlad panuje po Lize mistrů?

„Po devatenácti letech by to bylo hezké a věřím, že to zvládneme. Chuť je veliká, vyhráli jsme titul, double, pohár, ale Liga mistrů by byla krásná. Je to ale zápas od zápasu a máme primární cíle - titul, pohár a postup do Ligy mistrů.”

Slavia už stačila ztratit v lize, jak velké je to pro vás povzbuzení do začátku sezony?

„Start je sice těžký, ale nekoukáme úplně na ostatní týmy. Soustředíme se na sebe a na vlastní hru a prezentaci.“