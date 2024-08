ZNÁMKY Sparty: Zachránce Olatunji, Kuchta se jen vztekal. Slabá obrana

O postup do 4. předkola Ligy mistrů to ještě bude velký boj. Sparta remizovala s FCSB na Letné 1:1, za týden ji v Rumunsku čeká dřina. Velmi dobře se prezentoval Victor Olatunji, který naskočil z lavičky a vstřelil důležitý vyrovnávací gól. Řada sparťanů ale zůstala za očekáváním, nedařilo se ani tradičním oporám... Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10 - nejvyšší, 1 - nejnižší), jak výkon Pražanů ohodnotil deník Sport. Pro zobrazení známek se přihlaste nebo zdarma zaregistrujte na iSport.cz, získáte tím i přístup do diskuzí a k výsledkům anket.