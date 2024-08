„Lékaři doporučili mě a mým rodičům, abych se pohyboval ve vodě. Začalo mě to bavit tak, že jsem bez vody nemohl být. Tak jsem se dostal k závodnímu plavání,“ líčil Petráček pro Český rozhlas . A že mu to jde! Ve sbírce má z posledních dvou paralympijských her zlato a stříbro. Přidá v Paříži další cenný kov?

Aleš Kisý

Skok po hlavě do vody může člověku obrátit život vzhůru nohama. Své o tom ví koulař Aleš Kisý (43), kterého čeká už pátá účast na paralympiádě. „V Trutnově se tenkrát otevřelo nové městské koupaliště a jeli jsme si to tam spolu s kluky vyzkoušet. No a nedopadlo to dobře. Jel jsem po klouzačce, odrazil jsem se po hlavě do vody a narazil jsem hlavou do dna. Hotovo," popisoval Kisý, kterému v té době bylo pouhých osmnáct a věnoval se fotbalu.

Místo bědování se ale rozhodl u sportu zůstat. Už o pět let později se účastnil své první paralympiády v Aténách. Následovali další čtyři, nicméně to cinklo až v posledním případě, kdy si z Tokia odvezl bronzovou medaili. Společně s Annou Luxovou byl navíc zvolen vlajkonošem české výpravy.