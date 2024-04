Sport je jenom jeden! Černý humor paralympiků: Nohy se mi neroztřesou

Tvář atletky Terezy Jakschové svítí do pražských ulic z paralampijsky vyzdobené tramvaje s jejím osobním claimem: „Jediný rozdíl je, že si tretry vážu jednou rukou.“

Sprinterka, která umí stovku zaběhnout hluboko pod třináct sekund, se narodila bez části levé ruky a kvůli startům z bloků používá speciální protézu, je pointou kampaně s názvem „Stejní, ale jíní“ nadšená.

„Já si myslím, že je to dost na místě. Když jsme na závodech, tak v té komunitě celkově panuje dost černý humor, takže tohle je takový slabý odvar,“ usmívá se Jakschová. „Moc často se člověku nepoštěstí, že se vidí jezdit po Praze tramvají, je to super. Poprvé, když jsem to viděla, bylo to fakt zvláštní. Teď je to hezké, kamarádi hlásí: Viděla jsem tvoji tramvaj!“

Český paralympijský výbor se v roce olympiády i paralympiády v Paříži snaží přitáhnout ke sportu handicapovaným větší pozornost.

„Dlouhodobě pracujeme s mottem Sport je jenom jeden. To se propisuje i do té kampaně,“ vysvětluje Tereza Eliášová, manažerka marketingu a médií paralympijského výboru. „Cílem je, aby sportovní fanoušek nerozlišoval sport a parasport. Naším záměrem bylo poukázat na to, že sport a parasport spojuje a zároveň využít ty vnímané rozdíly s nadhledem, vtipem, nadsázkou, udělat si z toho trošičku srandy.“

Do kampaně se zapojilo deset sportovců, kteří nafotili fotografie nebo natočili propagační klipy. Ty se je snaží prezentovat podobně jako olympioniky. Až na pár rozdílů.

Že si Jakschová váže tkaničku jednu rukou, že si lukostřelec David Drahonínský nemusí chodit pro šípy, nebo že plavkyně Vendy Dušková při hymně sedí.

„Přijde mi to super. O olympiádě všichni vědí, všichni to sledují. Už málokdo ví, že po olympiádě je paralympiáda, která má stejnou hodnotu, je stejně těžké se na ni dostat. Přijde mi super, že o tom lidi budou vědět, a nebudou to sledovat jenom naši známí, kteří vědí, že tam letíme,“ říká Jakschová.

Čtyři měsíce před startem paralympiády má český tým zatím jistých dvacet míst. Přeseda paralympijského výboru Zbyněk Sýkora ale doufá, že celková účast překoná 28 sportovců z Tokia: „Kdyby se nám povedla překročit číslovka 28, byli bychom nadšeni.“