Patnáct minut a dost. Další skreč Fruhvirtové vyvolala kontroverzi

Neblahý vývoj kariéry sedmnáctileté české tenistky Brendy Fruhvirtové pokračuje. Její debut v hlavní soutěži US Open trval jen 15 minut a vzbudil kontroverzi. Po pouhých třech odehraných gamech a za stavu 1:2 v zápase s americkou veteránkou Varvarou Lepchenkovou skrečovala. A pro některé fanoušky se ocitla v podezření, že nebyla fit, zabrala jiné hráčce místo v pavouku a do New Yorku si přiletěla pouze vyzvednout prize money za první kolo, které dělají 100 000 amerických dolarů (2,24 milionu korun).