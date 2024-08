US Open: Lehečka po skvělé otočce slaví postup, Krejčíková končí

Barbora Krejčíková a Jiří Lehečka mají za sebou své zápasy druhého kola US Open. Zatímco česká tenistka proti Eleně-Gabriele Ruseové z Rumunska nezískala ani set a prohrála 0:2, Lehečka předvedl v New Yorku parádní otočku. S Američanem Mitchellem Kruegerem ztratil první dva sety, následně se ale do utkání vrátil a v rozhodující páté sadě ho překlopil na svou stranu.