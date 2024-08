Slavia - Lille 2:1. Zázrak byl blízko, naděje na postup utnul Zhegrova

Brankář Slavie Antonín Kinský i přes úvodní porážku s Lille přiznal, že si v play off o Ligu mistrů splnil dětský sen • slavia.cz

Slávisté parádně vstoupili do zápasu s Lille, Zafeiris rychle skóroval • Pavel Mazáč / Sport

Historici, odložte pera a kalamáře. Sparta zůstala osamocena. Dva české týmy v hlavní fázi Ligy mistrů nebudou. Slavia sice v odvetě play off předvedla úžasný sportovní spektákl, Lille držela do poslední vteřiny pod krkem, geniální Christos Zafeiris dvakrát trefil konstrukci, ale heroické vystoupení stačilo jen na vítězství 2:1. A to bylo po úvodní porážce 0:2 ve Francii prostě málo…