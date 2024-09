Hradec musí řešit odchody klíčových hráčů, bude spasitelem Škorvánek?

Model deníku Sport a webu iSport.cz predikuje Mountfieldu 77 bodů. To by stačilo na klidný postup do předkola vyřazovacích bojů.

Je evidentní, že klub chce i nadále sázet na aktivní, rychlý hokej. A dávat opět šanci mladým hráčům. Šanci na místo v základní sestavě mají například útočníci Kryštof Lang (22 let), Petr Moravec (21 let) a Adam Novotný (16 let). Posledně jmenovaný forvard může být do NHL draftován v roce 2026 a momentálně patří mezi celosvětově největší naděje svého ročníku.

Finalistu z roku 2023 po čtyřech letech opustil také Bohumil Jank. Dalo se to ale očekávat. Fyzicky zdatnému obránci pod trenérem Tomášem Martincem klesala zápasová vytíženost. V posledním play off strávil na ledě pouze 11:01 času v průměru na utkání. Dvaatřicetiletý obránce odešel do Třince.

Změny v kádru

Příchody: Oskars Batna (útočník, 29 let); Martin Bučko (obránce, 24 let); Ryan Dmowski (útočník, 27 let); Dávid Mudrák (obránce, 23 let); Filip Novotný (brankář, 33 let); Jakub Pour (útočník, 25 let); Stanislav Škorvánek (brankář, 28 let)

Odchody: Jan Eberle (útočník (35 let); Michael Gaspar (obránce, 24 let); Bohumil Jank (obránce, 32 let); Evan Jasper (útočník, 32 let); Christophe Lalancette (útočník, 30 let); Eetu Laurikainen (brankář, 31 let); Jan Lukáš (brankář, 31 let); Patrik Marcel (obránce, 29 let); Oliver Okuliar (útočník, 24 let); Lukáš Pajer (útočník, 21 let); Lukáš Pařík (brankář, 23 let); Radek Pilař (útočník, 28 let); Marek Zachar (útočník, 26 let)

Hráč ke sledování: Stanislav Škorvánek

Pokud chce Mountfield předčit očekávání veřejnosti, bude muset Stanislav Škorvánek vytáhnout čísla, která měl na Slovensku, i v české extralize.

V ročníku 2022/23 zasáhl do 35 utkání, ve kterých pochytal 92,9 % střel. Ve vyřazovacích bojích v dalších 18 zápasech zapsal 94,4% úspěšnost. V uplynulé sezoně stihl 39 startů a 93,1% úspěšnost zákroků. V play off v 10 utkáních pochytal 92,4 % střel. Elitní čísla. V obou sezonách byl zvolen do All-Star týmu slovenské extraligy.

Tyto výkony mu vynesly i nominaci do slovenského národního týmu. Zúčastnil se posledních dvou šampionátů a v roce 2023 zářil. Ve čtyřech utkáních zaznamenal 95,4% úspěšnost a byl vybrán mezi trojici nejlepších slovenských hokejistů na turnaji.

Škorvánek má potenciál patřit v Česku mezi elitu. V Hradci Králové doufají, že v něm trefili jackpot.