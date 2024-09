Gulaš před sezonou: Chceme pomoct Kondelíkovi, aby nešel do Pardubic

V osmatřiceti letech se pouští do další velké mise. Mazák a jedna z hlavních tváří hokejové extraligy Milan Gulaš cítí, že s Motorem je šance na parádní výsledek. Na jihu se mluví o útoku na semifinále play off. Vždyť v dubnu nechybělo moc, Budějovice dorovnaly čtvrtfinálové manko s Třincem 0:3 a vysloužily si sedmou řež. Už tak silný kádr Jihočeši přes léto ještě vystlali, přifoukli rozpočet někam k 128 milionům korun. Fanoušci netají natěšení a velká očekávání. „Takhle to asi cítíme,“ odpověděl lídr Motoru na otázku, zda by se jeho tým měl pohybovat těsně za trojicí tuzemských gigantů.

Jak dlouho ve vás zůstávalo zklamání z prohraného čtvrtfinále s Třincem? I s vědomím toho, co zase Oceláři v dalších kolech předvedli?

„Být mi o deset let méně, možná by mě to trápilo ještě víc. Jo, mrzelo mě to moc. Poprvé v historii jsme postup měli v rukách, cítili jsme velkou šanci. Navíc jsme se zvedali ze stavu 0:3. A to se mi právě na tom našem mančaftu líbilo. Že jsme vytáhli charakter v pravou chvíli a dokázali se stavem ještě něco udělat. Třinec ale ukázal, jak moc zkušeným týmem je, a šel dál. Ale stejně… Ve druhé třetině sedmého zápasu jsme trefili tyčku, kdyby se k nám štěstí přiklonilo a dali jsme gól, třeba bychom to urvali na naši stranu. Ale to jsou jenom kdyby. Byla to cenná zkušenost pro spoustu kluků i přesto, že se nám to nepodařilo dotáhnout do konce. Plno hráčů si vyzkoušelo, jak se otáčí skvělá série, a může se nám to hodit do nové sezony.“

V čem nejvíc?

„Myslím, že nás všechny – mě tedy určitě – motivuje, že ten poslední krůček nepřišel. Zažít si pocit, že otočíte velkou sérii, je nádhera. Zvlášť z 0:3. Nepovedlo se, tak máme další příležitost letos.“

Tušíte, kolik sezon máte ještě před sebou? Na první pohled vypadáte stále stejně a nadupaně, jak je to s chutí?

„O té chuti to hodně je. A vím, že pracovat naplno musím. Za ty roky už vím do posledního puntíku, jak se co nejlépe připravit. Vím přesně, co potřebuju. Klíčová je však hlava. Nebylo pro mě nic snadného do toho letos zase vstoupit, když jsem viděl, co mě čeká. Každým rokem je to těžší a těžší. Nechci předbíhat, s vedením jsme se o budoucnu ani nebavili a upřímně, sám jsem o tom nepřemýšlel. Chci odevzdat maximum a uvidíme, zda se dokážu dál držet na úrovni, na níž chci a potřebuju být. Je to hudba budoucnosti.“

Měníte svou přípravu oproti dřívějším rokům, je jiná třeba oproti té před pěti roky?

„Před pěti roky už jsem musel být na téhle současné cestě… (usmívá se) Dejme tomu, že deset let dozadu jsem byl v určitých věcech lehkovážnější, co se stravy nebo regenerace týká. Což je teď pro mě číslo jedna – být perfektně připravený na každý zápas. Při angažmá v zahraničí jsem o tom musel hodně přemýšlet, během té doby jsem vychytal všemožné detaily a dobře vím, co moje tělo potřebuje. Mám výhodu, že se mohu částečně připravovat individuálně, protože už několik let nemohu běhat. Je potřeba umět si najít rovnováhu, aby příprava byla dobrá a zároveň vás nabila pozitivní energií na nový ročník. Poslední dva roky nechodím v létě na led, mám rád cyklistiku, kterou si parádně nahradím kardio z jiných typů tréninku. Kolo je můj velký koníček.“

Nebojíte se na českých silnicích o své zdraví?

„Určitě je to otázka… Musím zaťukat, žádný problém jsem zatím neměl, mám však kolem sebe plno kamarádů, které něco potkalo. Osobně si vyhledávám cesty s co nejmenším provozem, nejvíc okolo Kletě. Jsou tam skvělé cesty, kde se dobře jede a provoz není velký. Hodně svědomitě si vybírám, kudy jet.“

Vedle vás je v týmu ještě o dva roky starší Lukáš Pech. Ceníte si faktu, že se do toho po těžkém zranění nohy znovu dostal a patří do základní sestavy?

„Samozřejmě. Nechci mluvit přímo za Pecháčka, ale klobouk dolů. Vím, jak je ráno kolikrát nepříjemné vstávat, kdy vás celé tělo bolí. Ale musíte. Myslím, že to vnímá podobně jako já. V tomhle věku je to především o pocitu a nutnosti mít z hokeje radost. Jako hráč jste celou dobu na něco zvyklý a pokud to začne odcházet, hlavu to nahlodává.“

Pod trenérem Čihákem letní příprava hodně bolí, uvažoval jste třeba vzhledem k věku či zásluhám o částečných úlevách? Anebo jste si řekl, že se penzum práce bude hodit v pravý čas?

„Určitě žádné úlevy, naopak. Dobře vím, že v řadě věcí musím přidat, abych se udržel na určité úrovni. Což potřebuju a chci. Já už loni říkal, že příprava byla posunutá o kus dál a letos musím říci to samé… (usmívá se) Nebylo to vůbec nic lehkého, ale víme, že bez těžké a tvrdé práce to nejde. Jsme realisti, víme, jak kdo v lize posiluje, nebude to sranda. Extraliga posiluje ve všech směrech, všechny kluby dokážou postavit konkurenceschopné týmy, čeká nás hodně zábavná sezona. Návraty Romana Červenky nebo Jirky Smejkala do Pardubic zvoní, v Litvínově zůstává Ondra Kaše, což je pro ligu super. Tohle jsou kluci, kteří dokážou sami udělat zápas a zábavu pro fanoušky a všechny lidi okolo. I pro vás novináře je to určitě fajn.“

Nahoře se všeobecně počítá s Pardubicemi, Spartou, Třincem. A co Motor? Vidíte ho v balíku chrtů těsně za kolosy?

„Jo, takhle to asi cítíme. Přičemž těch mančaftů v balíku s námi bude určitě víc. Všichni vnímáme Spartu, Pardubice a Třinec jako lehce odskočené týmy díky sestavám. Na druhou stranu víme, že jenom jména vám výsledky nezaručí. My chceme navázat na minulou sezonu, udělat dobrou základní část a pohybovat se na příčkách, které si stanovíme. Čtvrté místo je otevřené pro přímý postup do čtvrtfinále, což by pro nás určitě bylo zajímavé. Je to však dlouhý proces, navíc sami víme, že mančaftů okolo nás bude klidně pět. Jak říkám, nečeká nás nic lehkého.“

Souhlasíte, že sestava Motoru je nejsilnější za poslední roky?

„Z mého pohledu určitě. Jirka Novotný s celým vedením včetně trenérů si nastolili koncepci, která je do budoucna velmi důležitá pro růst klubu. Aby ty sezony nebyly den a noc. Pro mladší kluky je to výzva, stojí před nimi vidina, že to jednou převezmou od starších hráčů. Jsou zase o něco zkušenější, silnější, už docela umí hrát pod tlakem. Na rovinu, pod Láďou (Čihákem) nebývá legrace hrát, což je však dobře. Já to tady takhle měl kdysi pod Pepou Jandačem. Neměl jsem to lehké, zároveň vás to naučí hrát na plné obrátky. Věříme, že navážeme na minulou sezonu, která byla úspěšná a koukatelná. A že budeme bavit naše fanoušky, kteří nás skvěle podporují.“

Anketa Kdo je největším favoritem extraligy? Třinec Pardubice Sparta někdo jiný

V létě proběhla lehká kauza s útočníkem Jáchymem Kondelíkem, jenž se v ročním předstihu domluvil na víceletém kontraktu s Pardubicemi. Kabina to určitě řešila, v jakém stylu?

„Jenom v pozitivním. Nezaznamenal jsem žádnou negativní reakci, spíš naopak, samé srandičky. Což k tomu patří. Můj pohled na celou věc je, že bych Kondela rád viděl za mořem. Budu se snažit být mu nápomocen, aby se dostal do zámoří, a nešel do Pardubic. Aby si ten kluk zažil velký hokej za louží, protože si to zaslouží. Kondel je na to ve všech směrech připravený, jak po fyzické, tak po mentální stránce. Je to velice chytrý kluk, ví, o čem to je. Jak říkám, já a i my všichni ostatní mu chceme pomoci, aby mu odchod do zámoří vyšel.“

Majitel Dynama Petr Dědek jej do Pardubic lákal i na klubový autobus. O Motoru se ví, že vozový park nemá tak kvalitně zajištěný. Cestování je v sezoně hodně, ubírá síly. Řešili jste v klubu přes léto možné vylepšení?

„Pardubice mají movitého majitele, který si může leccos dovolit, já jim to jenom přeju. Náš autobus je taky dobrej, ale Pardubice asi mají lepší. To k věci patří.“

Motor má zajímavě poskládaný kádr, nicméně – jestliže oči fanoušků či odborníků někam směřují, tak do brankoviště, které opustil Dominik Hrachovina. Jaký je váš pohled na dvojici Klouček - Strmeň?

„Gólmanský post je každý rok asi nejvíc sledovaný. Strmy je u nás už dlouhou dobu, zkušený kluk. A Kloudy toho má už taky dost za sebou. Trenér nechce prozrazovat, koho má jako jedničku a na rovinu, ani já nevím, jak to mají postavené. Jsem sám zvědavý, koho na začátek zvolí. Z mého pohledu či pocitu z přípravy můžu říci, že oba dva odevzdávali výborné výkony, vychytali i nuly. Uvidíme.“

Jako každý rok se do vás očekávají góly a body. Dáváte si sám konkrétní cíle?

„Od určitého věku je mým cílem vyhrát pohár. To je to, co mě žene dál a dál. Chci zkrátka pomoci týmu k co nejlepšímu výsledku, a k tomu budou i moje body důležité.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE