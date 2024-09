Moták o nejtěžším soupeři i specifiku Třince. Proč musí trénovat jinak?

„Tehdy to byla velká výzva a kariérní posun. Olomouc byla zajímavá práce, ale Třinec byla topka. Každý trenér má svou cestu. Někdo je pes a ras, někdo je lidský trenér, já se považuju za lidského trenéra. Záleží mi na tom, abych se ke všem hráčům choval fér. Postupně jsem se s nimi seznamoval. Můj názor byl, že to nelze měnit. Ta vítězná aura tu byla a musel jsem na ni navázat. Mohl jsem si tam dát svoje věci a představy, ale v každodenní práci musíte něco ze svých filozofií ubrat a něco přidat. Neměnil jsem se osobnostně, ale trenérsky musíte vycházet vstříc mužstvu.“

O vítězné mentalitě v kabině

„Každý je zodpovědný za tým. Všichni jsou schopni zacelit díru. Mnohdy si hráči chyby sami vyčtou, slyšíte o přestávce různé věci. Zajímavé je – a to je na tom skvělé, že jsou schopni se pohádat na tréninku. Když je nějaká hra, řekne se, že se hraje o něco. Třeba o kliky nebo bruslení. A jsou schopni se tam v uvozovkách servat. A pak to ještě má dohru v šatně, kdy se hádají, že ten to přihrál takhle, že ten si nějakým způsobem ulevil. To je taky důležitá věc. Nikdy se nestalo, že bych od sebe musel někoho odtrhávat. I když i to by si hráči dokázali mezi sebou vyřešit.“