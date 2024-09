Šulc oslnil v nároďáku: Lidé se na nás vykašlali. S Chorým máme telepatii

Jaké to je dát dva góly za Česko?

„Jsem za to hrozně rád, skvělé! Lidi nám nevěřili, odepisovali nás, spoustu internetových trenérů psalo, jak to má být. My jsme to dnes zvládli. Góly za reprezentaci jsou pro mě nejvíc.“

Nebál jste se ofsajdu u první branky?

„Věděl jsem, že na první tyči byl, tuším, Zabarnyj. Počkal jsem si, abych v ofsajdu nebyl.“

Druhý gól vám sedl výborně. Co bylo třeba udělat správně?

„Počítal jsem, že by se balon mohl odrazit na vápno. Pořád jsem si ale dával fóra, abych stihl doběhnout dozadu. Dal jsem si míč na prsa a moc nad tím nepřemýšlel. Plácnul jsem do toho a je z toho krásný gól.“

Je vybojovaná výhra 3:2 přesně taková reakce, jakou jste si po průšvihu v Tbilisi představovali?

„Určitě jo. Řekli jsme si, že do toho půjdeme s tím, že zápas odbojujeme, že si nebudeme chtít hrát na fotbalisty, jestli mi rozumíte… Nejdříve musela přijít dřina, a pak šlo hrát s balonem. Prvních 20 minut jsme byli aktivnější, pak Ukrajina více zapnula, když prohrávala.“

ZNÁMKOVÁNÍ Čechů po zápase s Ukrajinou si projděte ZDE>>>

Obsah ZDARMA pro přihlášené uživatele Přihlásit / Registrovat

Co byly první emoce v šatně – úleva?

„Lukáš Červ tam hodně křičel, ale ten je emocí pořád plný, bude křičet i doma. (smích) Určitě úleva, že máme tři body.“

Pomohlo vám nasazení spoluhráče z Plzně?

„Určitě. Bylo na něj asi pět faulů, vybojoval mnoho balonů. Pro mě je dobré, že spolu hrajeme v Plzni, že víme, kde se pohybujeme. Víme, že se na sebe můžeme spolehnout i do defenzivy. Skvělé.“

Bylo těžké před zápasem neřešit tlak, který na vás byl po Gruzii?

„Naštěstí nebylo moc času přemýšlet, další zápas byl za tři dny. Nasadili jsme montérky a šlo to odjezdit. Přineslo to ovoce.“

Musel jste střídat kvůli křečím?

„Dostal jsem ránu do boku, koňara. Při nějakých pohybech mě v tom píchalo, ale bude to v pohodě. Velký respekt klukům, kteří to odehráli celé. Lukáš Červ byl úžasný. Tomáš Chorý také. Každý balon, který z něho vypadl, jsem měl.“

Takž návrat k osvědčené spolupráci?

„Moc jsem si to užíval. Prostě balon letí a máme asi nějakou telepatii, že jsem tam, kam od Tomáše vypadne. Samozřejmě je to i trošku o štěstí.“

Překvapila vás kulisa, když většina stadionu fandila Ukrajině?

„Mrzelo mě to, že nás v tom lidé nechali, po jednom zkratu v Gruzii se na nás vykašlali. Věděli jsme, že Ukrajinců bude hodně, ale myslel jsem si, že bude stadion třeba půl na půl, takové finále MOL Cupu.“

Nesahá menší zájem fanoušků více do minulosti?

„EURO nám nevyšlo z většiny jen se smůlou. Proti Gruzii v zápase ve skupině chyběl gól, když jsme ji přehrávali. Kdybychom to tam dotlačili, šli bychom dál a všichni by říkali, že to bylo v pořádku. Je to jeden aktuální zkrat.“

Jaká je cesta si fanoušky získat?

„Hrát tak, jako dnes. Jezdit po zadku. Prohrát se může, ale musíme na hřišti nechat srdce.“