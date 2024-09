Zlatý olympionik Pollert se divil, proč hasičům vadilo sjíždění rozvodněných řek: Schytal ostrou kritiku!

Zase je kolem něj živo. Úspěšný vodní slalomář a lékař Lukáš Pollert (54) se na sociální síti vyjádřil ohledně provozování vodních sportů na rozbouřených řekách v posledních dnech, kdy značnou část Česka trápí povodně. Na rozdíl od záchranářů a hasičů v tom nevidí žádný problém. To mu ale někteří dali pořádně sežrat...

Ziskem zlaté medaile na letních olympijských hrách 1992 v Barceloně si získal přízeň spousty českých sportovních příznivců. Nyní se ale pro mnoho lidí stal trnem v oku. Řeč je o Lukáši Pollertovi, bývalém vodním slalomáři, který svým nedávným příspěvkem na sociální síti vzbudil vlnu pobouření.

„Před mnoha a mnoha lety, když ještě nebyl internet, vodáci zcela přirozeně sjížděli rozvodněné řeky a nikomu to nevadilo. Nikdo je totiž neviděl. Dnes? Mediální lynč. Co se změnilo? Mediální obraz reality je jiný než skutečná realita. À propos díky internetu nás střídá jedna apokalypsa za druhou, není-liž pravda?“ napsal Pollert.

Co na tom, že hasiči varují veřejnost před hazardováním s vlastním životem v rozbouřené vodě. To Pollerta vůbec netrápí. Reakce ovšem přišla vzápětí. „To teď myslíte vážně? Ti samí budou za chvíli skučet, jak potřebují pomoc, a IZS s nimi bude ztrácet čas, místo aby se věnovala potřebným,“ oponoval nynějšímu lékaři jeden z uživatelů. A nebyl jediný. „Ne nadarmo jsou ARO plné takových debilů. Jen jsem nečekal, že to bude i z druhé strany té postele,“ připsal další.

Pokud byste ale od Pollerta čekali, že změní názor, jste na omylu. Bývalý elitní sportovec si svá slova nadále obhajoval, přičemž lynč na adresu hazardérů označil jako daň internetu. „Říkám to s vědomím, že jsem to zažil a stejně tak naši rodiče. To, že je to teď nemožné, je podle mého mediálním obrazem doby. Je to daň internetu. Ani neříkám, že je to špatně, ale je to změna,“ obhajoval se.

To Vavřinec Hradilek (37), další úspěšný vodní slalomář, který měl v minulosti s Pollertem spory, měl na věc zcela odlišný názor. „Varování, že přijdou povodně, přišlo včas, aby se na to lidé mohli připravit, a oni pak do toho začnou skákat, což je nezodpovědnost a selhání morálky,“ vyjádřil se stříbrný olympijský medailista pro CNN Prima News. Zároveň nabídl svou pomoc lidem, které povodeň postihla. Jaká to změna oproti Pollertovi…