Coming out v hokejovém světě: Kontroverzní brankář nosí ženské šaty!

Turbulentní rok. Přesně ten prožívá Kevin Lindskoug (32), hokejový brankář, který kvůli dopingu sekl s kariérou. Nyní je ale kolem rozporuplného sportovce zase živo. Rozhodl se nadále nic neskrývat a podnikl coming out!

Mohl chytat ještě několik let, ovšem to by nesměl mít pozitivní nález na kokain. Řeč je o švédském gólmanovi Kevinu Lindskougovi, kterému tato droga letos v únoru prakticky ukončila kariéru. Po nálezu totiž vyfasoval čtyřletou stopku.

Nyní se ale do skandinávských médií dostal ze zcela jiného důvodu. Tím je jeho coming out, během kterého Lindskoug oznámil, že je trans osoba. Přesněji se identifikuje jako crossdresser, což je člověk, který si nepřeje změnit pohlaví, ale rád se obléká a líčí jako žena. Když ale mluví o sobě, používá mužský rod.

„Dostal jsem spoustu krásných reakcí a lásky. Hodně lidí si myslí, že jsem statečný, když jsem otevřeně promluvil. Je fantastické tu podporu zažít. Moc mi to pomohlo. Psaly mi i matky, že jejich synové jsou v podobné situaci. To bylo skvělé. Vůbec mě nenapadlo, že by se z toho mohla stát tak velká věc,“ rozpovídal se Lindskoug o coming outu v rozhovoru pro švédské noviny Aftonbladet.

Kromě svého velkého přiznání ale promluvil i o temném životním období, během kterého byl drogově závislý. „Užíval jsem kokain, abych se mohl vyrovnat s každodenním životem a být sám sebou. Užíval jsem i spoustu medikace, ale začalo to být velmi destruktivní. Teď sedím tady a jsem opravdu šťastný, že jsem měl pozitivní dopingový test,“ řekl někdejší brankář Glasgow pro švédskou televizi SVT s tím, že obrovská úleva se dostavila až po coming outu.

U hokeje by chtěl Lindskoug do budoucna zůstat. Přesněji by se chtěl věnovat trénování, ke kterému už přičichl. Novou pracovní dráhu mu ale zmařil zmíněný trest za doping. „Byl jsem neuvěřitelně šťastný, když jsem mohl dělat trenéra brankářů a ve volném čase být sám sebou. Doufám, že jednou budu moct mladé lidi zase trénovat,“ uvedl gólman, který si v průběhu kariéry zachytal celkem v osmi zemích.