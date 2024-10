Kladno poprvé doma za nula. Byli jsme trapní, řekl Smoleňák. Co je s Jágrem?

Až v neděli se poprvé v sezoně stalo, aby v základní sestavě chyběl. Jaromír Jágr ve svých dvaapadesáti letech oddřel prvních 12 zápasů, v tom posledním proti Vítkovicím však nedohrál a duel s Mladou Boleslaví sledoval jen jako divák. Vinu na absenci stále hrajícího klubového majitele nese viróza.

„Vletěla nám do kabiny, už ve Vítkovicích. Vlastně tam byl jenom takovýhle problém,“ prozradil kladenský kouč David Čermák. Jágr by tedy Rytířům neměl chybět dlouho. Minimálně z pohledu fanouška se ale mohlo zdát, že proti Bruslařům scházel na ledě i na střídačce. Kladno před zaplněným ČEZ stadionem v prvním zápase bez své ikony na domácím hřišti poprvé a velmi nerado odevzdalo soupeři všechny tři body. Vyvoleným se stala momentálně třetí Mladá Boleslav.

„Bylo to těžké utkání, a i když jsme nehráli úplně dobře, tak jsme to zvládli, což je super,“ cenil si David Dvořáček vybojovaných tří bodů, ke kterým přispěl prvním gólem v sezoně. Trefa zkušeného útočníka se pro Boleslav ukázala i jako vítězná. Za Adama Brízgalu puk procpal jen 23 sekund poté, co parťák Alex Lintuniemi otáčel skóre na 2:1. „Otočili jsme to, i když si myslím, že druhá třetina nebyla z naší strany úplně optimální,“ přiznal autor rozhodující branky.

Ještě před osmi měsíci by se přitom na středočeský souboj fanoušci příliš nehrnuli. Minulá sezona představovala pro Kladno i Mladou Boleslav spíš pohromu. V podstatě až do konce základní části se přetahovaly o vyhnutí se baráži, do které opět zahučelo Kladno. Současnost? Oba týmy se pohybují v horních patrech tabulky, baví svým hokejem a hlavně bodují.

Nedělní boj sice příliš atraktivní nebyl, Bruslařům ale stačilo i málo, jen 16 střel, aby jako první vyloupili pevnost Rytířů. „Bolka takhle hraje. Čeká, co jim soupeř dovolí a my jsme jim dovolili pár větších šancí a oni z toho dali prakticky maximum,“ hodnotil porážku Radek Smoleňák. „Byl to takový divný zápas. Bod by tomu slušel a hodil by se. My jsme ale prostě teď prohráli hlavně v přesilovkách, kde jsme byli úplně trapní. Tam nás určitě tlačila bota.“

I když prohra s Boleslaví Rytíře dost mrzela, vydolovaných 20 bodů v prvních 13 startech ročníku zanechává příjemný dojem. „Určitě to není špatný. Nějaký body máme, ale taky jsme jich spoustu poztráceli svým nedůrazem a kolikrát i naivitou. Nějaký velký uspokojení to není, ale určitě to není nic, nad čím bychom měli zoufat. Bereme to s pokorou,“ řekl kladenský kapitán.

Do začátku další fáze základní části, ve které Kladno postupně narazí na Pardubice, Spartu a Litvínov, se Smoleňák bude muset nejspíš v lajně obejít bez Antonína Melky. Lídrův parťák byl ve třetí třetině vyloučen do konce utkání poté, co mimo hru ostře zasáhl ramenem Filipa Suchého. Předčasně do sprch se proviněný Rytíř klidil poté, co sudí přezkoumali video. Nyní se čeká, zda z incidentu bude ještě další postih od disciplinární komise.

„Nevím, jak to rozhodnou. Pořád jsme jako banda dělníků. Pokud dostane nějaký stop, tak nám dají někoho jiného a budeme hrát dál,“ nehledal Smoleňák přílišné komplikace. Kladenský kouč se k zákroku vyjadřovat příliš nechtěl. „Viděl jsem tam toho tolik, ale nemůžu k tomu nic říct. Rozhodčí mi řekl, že jde zkoumat sekání, které viděli, tak se jdou podívat na video. Musíme být připravení na to, že vypadne více hráčů,“ dodal Čermák.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:31. Smoleňák, 33:05. Ticháček Hosté: 12:14. Junttila, 24:53. Lintuniemi, 25:16. Dvořáček, 59:26. Buchtele Sestavy Domácí: Brízgala (Lukeš) – Mendel, Ticháček (A), Pietroniro, Šenkeřík, R. Jeřábek, Hanousek, Nemčík – M. Procházka (A), Hults, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Pytlík, Filip, S. Redlich – J. Strnad, Straka, Bláha. Hosté: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), A. Čech, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Gewiese – Skalický, Fořt (A), Stránský – Buchtele, Čajka, Lakatoš – Junttila, Suchý, Rekonen – Dvořáček, Závora, Doležal. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Špůr, Lhotský Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4206 diváků