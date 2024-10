Rytíři otáčeli bez Jágra, co s ním je? Říkal, že odstoupí. Kladno už čtvrté

Když v září 1988 přijel s kladenským áčkem poprvé do Ostravy coby šestnáctiletý mladík, tehdejší Palác kultury a sportu voněl novotou. V ten čas ještě nikdo nemohl tušit, jak velkolepou kariéru Jaromír Jágr zažije. Dnes už dvaapadesátiletá ikona láká i v poslední sezoně, do vítkovického stánku se na ni přišlo podívat téměř 8 000 diváků. Dlouho však svým umem fanoušky nebavila, krátce před polovinou zápasu už zůstala na střídačce. „Jarda nám říkal, že odstoupí. Jedná se o zranění v dolní části těla. Doufám, že do dalších zápasů bude fit,“ věřil kladenský asistent Petr Svoboda, jehož tým slavil výhru 6:5 v prodloužení po velkolepém obratu.