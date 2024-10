Viděl jsem Haškovu ruskou sošku, září gólman Buffala. Tak žije Čechův odkaz

Brojí proti NHL, že se dostatečně nevymezuje vůči ruské agresi na Ukrajině. Mezitím je Dominik Hašek v zámoří vnímaný jako modla. Na jeho aktivní časy v kleci nezapomnělo ani Buffalo, které přijelo do Prahy odehrát první dva zápasy základní části s New Jersey. Mladá brankářská dvojice Sabres Ukko-Pekka Luukkonen a Devon Levi si velmi váží toho, co Hašek pro jejich klub a vůbec hokej vykonal. „Posunul naše řemeslo, náš sport,“ shodují se gólmani exkluzivně pro deník Sport a web iSport.cz.