K Jágrovi a spol. se přidá... Milan Baroš! Noc s legendou uvidí vítěze LM

Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL. Vítěz zlatého míče. UFC šampion. Aneb Jaromír Jágr, Pavel Nedvěd a Jiří Procházka. Ale to není všechno… Unikátní Noc s legendou přivítá dalšího exkluzivního hosta. A to Milana Baroše! Také vítěz Ligy mistrů bude spolu s dalšími osobnostmi vyprávět svůj unikátní příběh. „Rád budu součástí takového večera,“ vysvětlil, proč přijal pozvání od nejslavnějšího českého hokejisty, který stále plní stadiony, na exkluzivní setkání. To se koná 18. prosince v O2 Universu.

O třech hostech už bylo jasno dřív. Teď, dva měsíce před největší Nocí s legendou všech dob, přišli organizátoři s dalším VIP jménem.

Milan Baroš patří k nejlepším českým fotbalistům v historii, byl členem úspěšné generace, která získala bronz na evropském šampionátu v roce 2004, kde se stal nejlepším střelcem. O rok později s Liverpoolem vyhrál nejprestižnější ligovou soutěž – Ligu mistrů.

Celkově za národní tým nasázel 41 gólů.

„Sport pro mě znamená vášeň. A hlavně celý život. Pocházím z vesnice a hrál jsem odmala fotbal nebo hokej. A myslím si, že dneska tohle trochu chybí, proto jsem rád, že se konají takové večery, jako je Noc s legendou. Rád budu její součástí,“ reaguje sám fotbalový kanonýr.

Noc s legendou má v názvu výmluvný dodatek: Šampioni. Na pódiu se sejdou mistři svých řemesel. Muži, kteří dokázali být nejlepší na světě. Ale i oni dobře ví, že přijdou chvíle, kdy se s vámi osud nemazlí…

„Chtěl bych, abychom ukázali naše legendy a jejich obrovské příběhy. Abychom připomněli, že třeba i oni měli problémy. Museli si projít temným obdobím svého života a povstali znova,“ říká Jágr, druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

Setkání se čtyřmi ikonami českého sportu má dát lidem naději a motivaci, že když má člověk vůli, dají se překonat všechny překážky.

Spoustu z nich musel překonat právě i Baroš, jenž bojoval s pověstí rebela. Zároveň pochází z doby, kdy sport byl přirozenou součástí života.

„Dřív se v zimě hrál hokej a v létě fotbal. Hrálo se to všude. Dneska mají děti jeden trénink hodinu a půl, a tím to pro ně končí,“ říká Baroš. „My jsme na hřišti byli celý den. Pamatuji si, jak jsem chodil hrát na internátu večer každý den dvě hodiny. Prostě jsme hráli celý den. Hrál horní konec vesnice proti dolnímu konci a to je, bohužel, pryč. Vymizely typické vesnické plácky.“

Právě tohle bude jedno z témat, které se bude v rámci exkluzivního večera probírat.

Speciální noc s legendou se uskuteční ve středu 18. prosince a vstupenky si můžete pořídit ZDE.

Ceny na exkluzivní setkání čtyř legend začínají od 1490 korun. „Jarda dopředu chtěl, aby to bylo co nejpřijatelnější. Aby to lidé mohli brát jako odměnu za přízeň a lásku, kterou mu projevují,“ tvrdí promotér Petr Větrovský z pořádající agentury VDN Promo.

Fanoušci budou mít unikátní možnost seznámit se s příběhy sportovců, kteří proslavili Česko jako nikdo jiný.