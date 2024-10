Rytíři neplnili smlouvu, město ji ukončilo. Známe Jágrovu první reakci

Vedení Kladna ukončilo smlouvu o pronájmu městského stadionu kladenskému hokejovému klubu, respektive společnosti Hokej Kladno, jejímž jednatelem je Jaromír Jágr. Důvodem je neplnění smluvních povinností. Současnou sezonu to neovlivní. Město platí veškeré provozní náklady extraligového stadionu. K jednání o nové smlouvě je vedení Kladna připravené, uvedl na dotaz ČTK mluvčí kladenské radnice Vít Heral.

Podle serveru sport.cz měla smlouva původně platnost až do roku 2032. „Výpovědní lhůta činí tři měsíce a začíná běžet 1. listopadu. Neskončí však dříve, než bude ukončena poslední mistrovská soutěž některého z mládežnických oddílů nebo extraligového seniorského mužstva. Průběh letošní sezony tak není nijak ohrožen,“ uvedl Heral.

Podle nyní vypovězené smlouvy má kladenský klub ročně městu platit dva miliony korun. Město platí kolem 30 milionů korun na provoz stadionu, přispívá též částkou 8,5 milionu korun na mládež a hradí další výdaje. Nedávno dalo opravit stadion za přibližně půl miliardy korun. Letos v březnu vedení Kladna rozhodlo, že neposkytne v letošním roce A-týmu pětimilionovou dotaci, která je nadále pozastavená.

Kdy by mohla být uzavřena nová smlouva a jaké v ní budou podmínky, zatím není jasné. „Nemohu předjímat, nicméně vedení města je samozřejmě k jednání připraveno,“ doplnil mluvčí Kladna.

Web iSport.cz se ve čtvrtek večer telefonicky spojil přímo s Jaromírem Jágrem. „Všechny tyto náležitosti, hlavně co se týkají nájmu, řeší naši kluboví právníci. Je pouze otázkou času, kdy se k tomu vyjádří. Měli bychom si počkat na jejich stanovisko, protože oni mají k dispozici veškeré informace,“ reagoval majitel Rytířů.

Dvaapadesátiletý Jágr momentálně nezasahuje do zápasů kvůli onemocnění, které se jej stále drží. Poslední extraligový duel odehrál 16. října ve Vítkovicích, z utkání však předčasně odstoupil kvůli zhoršujícímu se zdravotnímu stavu.

Sám Jágr přesně neví, co mu je, zda jde o chřipku či těžší virózu, každopádně do hokejové šichty by se měl vrátit nejdříve až po reprezentační přestávce. Ta je na programu příští týden kvůli turnaji Karjala.

