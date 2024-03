Primátor Kladna: Něco je nutné udělat. Jágr po schůzce s Volfem reagoval

Vyjádření Jaromír Jágra po schůzce s primátorem města Kladna Milanem Volfem Vážení fanoušci, S primátorem města Kladna Milanem Volfem jsme se setkali dnes dopoledne. Všechno podstatné, co na schůzce zaznělo, jsme si už předtím přečetli v médiích, kde primátor vyjádřil svou nespokojenost a oznámil, že klubu neposkytne dotaci na extraligový A-tým. Nezastírám, že to pro nás je velká rána, která přišla bez varování a komplikuje nám skládání rozpočtu na další sezonu. Ani tak se nic nemění na našem plánu udělat maximum, abychom udrželi extraligu, vytvořili na další ročník konkurenceschopný tým a dosáhli lepších výsledků. Už kvůli těm, kdo nám podporu zachovávají, čehož si vážíme. Debatovali jsme i o mládeži, což je momentálně náš sdílený problém. Po dohodě s městem loni došlo ke změně, která slibuje obrat k lepšímu. Nové vedení spolku, který mládež řídí, odvádí dobrou práci, která se ale projeví až časem. I díky pomoci města se dětem zlepšily podmínky a investuje se do zázemí stadionu. Obě strany vědí o tom, že je stěžejní mít extraligu juniorů. Nejen tím, že přestanou odcházet hráči, ale i tím, že áčko bude moci sahat do vlastních zdrojů a dávat příležitost svým odchovancům. Děkuji všem, kdo nám zachovávají podporu a díky nimž dostaneme šanci uskutečnit plán na posílení mužstva a zlepšení výsledků. Jaromír Jágr, majitel klubu Rytíři Kladno