Smoleňák: S Jágrem nejsme blbí. Přeje si na Kladně nemít otrávené fanoušky

Ano, do výstřelu nové extraligové sezony zbývá 11 dnů, což je doba. Přesto, když se podíváte na libereckou domácí generálku a začnete si psát plusy, víc si jich napíšete u soupeře Tygrů. A ne o málo. Tím sokem bylo Kladno, které pod Ještědem hodilo do predikcí příštího ročníku zajímavý podnět v podobě výborného výkonu propsaného do výhry 5:3. „Překopali jsme systém a hokej nás baví,“ těší Radka Smoleňáka, lídra týmu.