Unikla konverzace bachařů v Beckerově vězení: Šokující debata o legendě!

Drsné prostředí v base je evidentně pohltilo! O krutosti vězňů se objevují zprávy často, ovšem v lochu Wandsworth, kde pár týdnů strávila i někdejší tenisová star Boris Becker (56), se »vytáhli« i sami bachaři...

Celá skandál vyšel najevo poté, co se na veřejnost přes jednoho z bývalých pracovníků dostala konverzace vězeňské ostrahy na platformě WhatsApp. Zaměstnanci si mezi sebou sdíleli misogynní (nenávist, předsudky nebo pohrdání ženami pozn. redakce) texty a obrázky.

Podle britského deníku The Times bylo ve skupině 27 pracovníků včetně samotného ředitele věznice. Ani to ale nebyla brzda pro bachaře Armina Narooziho, který poslal obrázek tančícího muže poté, co jeden z vězňů spáchal sebevraždu. „Další, kdo se zakousl do prachu,“ připsal.

Poté, co do věznice připutoval Boris Becker, Naroozi poznamenal, že bývalý tenista »vypadal vyděšeně, když dorazil«. Kolega Kevin O'Farrell odpověděl: „Dal jsi mu ránu pěstí do obličeje? To by bylo výborné, rád bych to viděl.“ Tím ale jeho poznámky nekončily. „Dnes večer určitě uvidí nějaké nové koule,“ připsal, přičemž ve větě použil dvojsmylně slovo »balls«, které se v angličtině dá použít pro míček, ale také pro mužské přirození.

Web také zveřejnil reakci mluvčí věznice: „Bylo to skutečně zavrženíhodné chování, které pošpiňuje tvrdou práci naprosté většiny zaměstnanců naší věznice. Dva příslušníci, kterých se to týkalo, byli loni propuštěni.“

Samotný Becker, který byl do basy poslán za zatajování majetku a nezákonné převody peněz, si prý však na zacházení ve věznici nestěžoval a podle jeho vyjádření se k němu všichni chovali s respektem.