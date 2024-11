Rulík po Finech nekritizoval, Češi se pak oklepali. Zkusí nepřehlížet stožáry

PŘÍMO Z HELSINEK | Ostrý zážeh a vytočení motoru do vysokých otáček proti Švédům, pak defekt na finském výmolu. Výměna pneumatiky, jede se dál. Hokejová reprezentace na turnaji Karjala úspěšně překousala nejvyšší porážku pod koučem Radimem Rulíkem, po sobotním nezdaru proti domácím Finům (0:4) se vzpamatovala vítězstvím 5:2 nad Švýcary a turnaj završila s šesti body. Ještě důležitější byl ovšem herní dojem. „Jednoznačně zlepšený výkon,“ cenil si týmové odpovědi Rulík.

Potřebovali podřadit, zase se dostat do závodního rytmu. Proti Finsku čeští hokejisté zažili kruté vystřízlivění. Národní tým sice nevypustil souboj a neúnavně zkoušel najít cestu z maléru, jenže disciplinovaný severský sok bez pardonu trestal tři naivní ztráty. Při bránění na vlastní polovině navíc zcela dominoval.

Pro řadu trenérů by obdobný nezdar vyvolal otazníky v hlavě. Radim Rulík je jiný, drží se plánu, neuhýbá. „Jestli je to frustrující porážka? Možná pro vás. Kluky jsme žádným způsobem nekritizovali, zápas jsme ukončili, jakmile jsme vyšli z kabiny. Ale apelovali jsme na ně, abychom zareagovali,“ prohodil šéf české střídačky.

Že si nevymýšlí, demonstrovali svěřenci při více méně bezproblémové jízdě proti Švýcarsku. Helvetský kříž skartovali pěti góly Kondelík, Lenc , Zohorna, Kunc a Kaut . Na led nevstoupilo mužstvo resuscitované přelomovou strategií nebo emotivním proslovem v šatně. Zkrátka se drželo zavedených pořádků, dál si věřilo. „Takové zápasy jako s Finskem prostě jsou. Nemůžeme si myslet, že musíme porážet každého,“ uklidňoval situaci kouč.

Spokojený mohl být s významnějším příspěvkem obránců. Při výletech Jana Ščotky, Daniela Gazdy i Filipa Pyrochty směrem k soupeřově brankové čáře se Česku otevíraly střelecké možnosti, dvakrát z nich kápla gólová úroda. Aktivním hokejem v pohybu s rychlým přechodem dopředu se reprezentace znovu bavila. Hráči se nemuseli vyrovnávat s tlakem na výsledek, nováčci nepodléhali pocitu, že se potřebují za každou cenu vytáhnout.

Z rozumného přístupu vzešla nejen druhá výhra na turnaji, ale také premiérový reprezentační zásah Michala Kunce. „Je to splněný sen. Udělal jsem hezkou osobní tečku za turnajem. Zážitek na celý život. Kauli (Martin Kaut) mi jel pro puk. Reprezentace mi ukázala, že je pořád na čem pracovat, dovednosti jsou na mezinárodní úrovni o něčem jiném než v extralize,“ popsal po úvodní trefě šťastný olomoucký útočník.

Ještě lepší dojem zanechal už dříve na nejvyšší úrovni odzkoušený Jáchym Kondelík z Pardubic. Jako centr elitní formace se prezentoval osobitým stylem, proti Švýcarsku otevřel střelecký účet a celkově působil v kombinaci s Ondřejem Beránkem velmi sebevědomě.

Dvoumetrový stožár těšilo zejména to, jak tým na pád s Finskem dokázal zareagovat. „Identita, kterou se chceme prezentovat a pan trenér ji do nás hustí, byla vidět. Nepříjemný hokej, co vedl k vítězství. Ve všech zápasech, které jsem v reprezentaci odehrál, se ukázala síla týmu, když vede. Maximálně všechno zjednodušíme. Odehráli jsme dva velice dobré zápasy,“ hodnotil Kondelík, jehož příspěvek těšil trenéra Rulíka.

„Pokud jsou hráči takových parametrů jako on nebo Radim Zohorna, a zároveň jsou šikovní na ruce, je to obrovský bonus pro tým. Skvělé, když ubruslí velké hřiště, puk jim neutíká z hokejky. Vždycky, když takové hráče budeme mít, zkusím je nepřehlédnout,“ slíbil devětapadesátiletý šéf střídačky národního týmu po úspěšném turnaji.