Pozadí sporu o kladenský hokej: proč Jágr nezaplatil a Volf změnil rétoriku

Rytíři nedodrželi smlouvu, Kladno ji vypovědělo. Městská rada rozhodla, že kvůli neplnění závazku ukončí s hokejovým klubem dohodu o pronájmu podepsanou do roku 2032. „Můžeme prominout nájem dětem za přípravu v tělocvičně. Ale tohle je zlaté vejce,“ řekl primátor Milan Volf. Deník Sport a web iSport.cz se pokusil zmapovat situaci s tím, že připomíná i historické souvislosti a vývoj vzájemných vztahů, které jsou pro pochopení celého případu důležité. V zamčené části článku najdete i to, jak Volf před lety pálil do města v roli šéfa klubu a jak aktuálně hodnotí Jágrovo působení.

Kladenský hokej je s městem propojený nejen dlouholetou tradicí, ale i životadárným tokem peněz. Kontrakt uzavřelo město s Jaromírem Jágrem starším v roce 2002 ve snaze ho finančně zabezpečit. Tak, aby vzkvétal. V roce 2013 byla dohoda o pronájmu aktualizována.

Město podle ní platí veškeré náklady na provoz a údržbu zimního stadionu. Tedy energie, pořadatelskou službu, ledaře. To jsou nyní náklady kolem 30 milionů korun ročně. Za to má klub magistrátu platit nájem 1,75 milionu korun. Rytíři požádali v létě o jeho prominutí, ale město to odmítlo.

Podle zákona nesmí pronajímat soukromému subjektu nic bezplatně. „Jde o podporu sportu, a protože každá smlouva musí být někde vyvážená, je stanoven adekvátní nájem. Ten jsme schopni prominout dětem, když mají přípravu v tělocvičně. Těžko ho budeme odpouštět k takové smlouvě. Myslím, že to je zlaté vejce. Platíme úplně všechno, nemáme z toho ani korunu,“ připomněl primátor Kladna.

Z radnice směrem ke kladenským fanouškům navíc putuje informace, že klub si jen z občerstvení a komerčního pronájmu ledové plochy přijde na dalších 10 milionů korun.

„Tak ať z těchto peněz Rytíři nájem zaplatí a ještě jim přes osm milionů korun zbude,“ zní jednoduchá logika. Jenomže tahle rovnice má jeden zásadní háček.

Deset milionů z komerčního využití stadionu totiž zdaleka neodpovídá realitě. Veřejně se proti tomu ohradil i Martin Špaček, marketingový a ticketing manažer Rytířů Kladno. Ten na stránkách fanklubu Poldi zveřejnil během úterý podobné stanovisko. A operuje v něm se zcela konkrétními a daleko nižšími částkami.

„V klubu pracuji čtvrtou sezonu a mám tak dobrý přehled o těchto číslech,“ píše Špaček. Pokud jde o občerstvení, nejedná se o fixní příjem, jak si mnozí chybně myslí, ale jde o procenta z tržeb. A za minulou sezonu 2023/24 dosáhl 814 949 korun bez DPH. Pokud jde o pronájem ledové plochy, v roce 2023 činil 2 234 298 korun bez DPH.

„Ledová plocha primárně slouží organizaci Rytíři Kladno, tedy tréninkům + zápasům A mužstva a dalších mládežnických kategorií včetně školních tréninků. Pronájmy pro veřejnost nebo jiné organizace jsou tedy spíše výjimečné a probíhají většinou ve večerních nebo nočních časech,“ vysvětluje Špaček. Navíc třeba oddíl krasobruslení má ledy zadarmo.

Pokud jde o zisk, který je schopný klub touto cestou vygenerovat, jedná se tedy zhruba jen o tři miliony korun.

I tak město odpovědělo, že žádosti o prominutí nevyhoví. „Poslali jsme upomínku, druhá strana na ni nereflektovala. Stadion budeme do konce sezony platit dál. Není to tak, že by někdo vyhazoval hokej. Pak uvidíme, jak se co nastaví. Ale musí se splnit, co je podepsáno,“ zdůraznil Volf. Město zvolilo běžný postup. Je to stejné jako při pronájmech bytů či nebytových prostor. Ty však nájemcům na rozdíl od kladenského stadionu úřad nedotuje.

„Není možné, aby někdo odmítal zaplatit 1,75 milionu proti tomu, co mu všechno dáváme. To je celé. Za dva nebo tři zápasy tuhle částku má zpátky. V podstatě jde o pakatel,“ trvá si na svém Volf.

Čistě matematicky má pravdu, při průměrné kladenské návštěvě 3600 diváků na zápas a ceně 250 korun za lístek se peníze za dvě utkání skutečně vrátí. Ovšem z příjmů ze vstupného musí klub hradit chod A mužstva, tedy především platy hráčů i realizačního týmu.

Volf dřív tvrdě kritizoval město

Nabízí se také otázka: proč město, když předtím klub nájem dvacet let platil vždycky včas, sáhlo hned při prvním nezaplacení k nejtvrdší sankci? Proč nebylo benevolentnější a hned situaci eskalovalo? Zvlášť, když město klub oproti minulým rokům odmítlo podpořit dotací pěti milionů korun na chod A týmu, což klubu nečekaně způsobilo díru v rozpočtu…

Sám Jágr se k aktuální situaci nevyjadřuje. Pro web iSport minulý čtvrtek pouze řekl, že záležitosti ohledně nájmu řeší kluboví právníci. „Je pouze otázkou času, kdy se k tomu vyjádří. Měli bychom si počkat na jejich stanovisko, protože oni mají k dispozici veškeré informace,“ pravil 52letý majitel.

Deník Sport pak hokejovou legendu v posledních dnech ještě několikrát oslovil, ale bez úspěchu. Důvodem Jágrova mlčení mohou být i zdravotní problémy, které ho i podle vyjádření kouče Davida Čermáka aktuálně trápí.

Pro pochopení zamotané situace je nicméně dobré podrobněji připomenout celkem složitý vývoj vzájemných vztahů hlavních kladenských „hráčů“ v této kauze. A podívat se na prolínání jejich rolí.

Současný primátor Milan Volf totiž v minulosti „bojoval“ i na pomyslné druhé straně barikád. To, když klub v roli výkonného ředitele z pověření Jaromíra Jágra staršího sám vedl.

A byl to právě on, kdo si tehdy