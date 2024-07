Detail, ale důležitý. Palečkovi kvůli desítce pro Červenku volal Sýkora

Dám mu ji, co by ne... U Josefa Palečka (75) svízel se zápůjčkou čísla 10 nečekejte. Pro pardubickou legendu je celkem pocta, že o něj má Roman Červenka eminentní zájem. K čerstvé libové akvizici Dynama desítka neodmyslitelně patří, nerad by měnil zvyk a rituál, byť na protistraně se vyjímá pádný argument. Pod stropem enteria arény visí už dvě plachty s totožným numerem. Jedna patří Palečkovi, druhá Jiřímu Šejbovi . Na dohodě se pracuje.

Romana Červenku poznal detailně z pozice asistenta hlavního kouče Aloise Hadamczika v národním týmu. Potkali se při bronzové Bratislavě 2011 či na olympiádě v Soči tři roky poté. A má pro něj jen slova uznání. „Roman je osobnost, která v hokeji hodně dokázala. Pokud bude hrát s desítkou a dobře, k tomu vyhrajeme titul, budu naprosto spokojený a šťastný,“ usmívá se klubová opora ze sedmdesátých let.

V pondělí proběhla na zdejší hokejové poměry navoněná tisková konference. Setkání s hráčem kategorie, jaký se nevrací domů každý rok. Navíc, pokud jde o kapitána zlatých světových šampionů i plejera, vyhlášeného za jedničku roku IIHF.

„Ne, to by mě fakt nenapadlo,“ rozesměje se Josef Paleček po otázce, zda by takovému transferu před pár týdny věřil. Rozhodně nebyl sám. Zprvu to vypadalo jako absolutní sci-fi.

Věci se však daly do pohybu, a jakmile majitel Dynama Petr Dědek vycítil příležitost sáhnout si na ikonu, okamžitě spustil akci s jediným cílem. A v něm se 38letý univerzál nakonec skutečně objevil. „Měl smlouvu ve Švýcarsku, vykoupit jej z kontraktu si samozřejmě nemůže každý dovolit. Na druhou stranu chápu Romanovy důvody k návratu, ve Švýcarsku trávil posledních osm let. Do toho přišla zajímavá nabídka, všechno do sebe zapadlo,“ líčí to Paleček ze svého pohledu.

Vedle fanfár bylo nutné dořešit i zdánlivé detaily. Jedním z nich je i numero na trikotu. Za normálních okolností by se hledalo jiné, jenže Červenkovo pořízení není normální okolnost. Jedná se o specifickou až delikátní záležitost.

„Z klubu