Tajemství vztahu zesnulé legendy Demitry a jeho ženy: Rodiče je tlačili k rozchodu!

V pátek by legendární slovenský hokejista Pavol Demitra (†36) oslavil 50 let. Těch se ale bohužel kvůli tragické letecké havárii z roku 2011 nedožil. Zanechal po sobě dvě děti a manželku Majku. S tou si před mnoha lety museli svou lásku těžce vybojovat.

Příběh jako z románu! Tak by se dal popsat začátek vztahu mezi hokejovým útočníkem Pavolem Demitrou a jeho nádhernou manželkou Máriou. Ta před lety zavzpomínala pro slovenský web Čas.sk na to, jak se jejich láska vyvíjela.

„Šla jsem s kamarádkou na zmrzlinu, kde jsme potkaly Paľka. Já jsem ho tehdy neznala, ale kamarádka ano a tak nás seznámila. Dali jsme se do řeči a on se mě zeptal, jestli se na druhý den nemůžeme potkat,“ pravila Majka s tím, že od té doby byli spolu. Jen týden poté ale zamířil Pavol do Ottawy a přišla první zkouška pro jejich vztah. Komunikace přes půl světa nebyla ani zdaleka tak lehká, jako nyní.

„Byla jsem v maturitním ročníku, mobily tehdy neexistovaly. Posílal mi pohlednice a pak jsme se dohodli, že mi každý druhý týden bude volat. Pamatuju si, jak jsem vždy v šest večer čekala u oranžového telefonu s tlačítky, kdy zadrnčí,“ líčia Májka kdysi webu Pravda.sk. Rodiče ani jednoho z páru ale z této lásky moc velkou radost neměli.

„Ani jedna strana nebyla nadšená. Paľovi rodiče dokonce navštívili ty mé, aby si o tom popovídali. Demitrovi v té době nevěděli, kam se bude ubírat jeho hokejová kariéra. Ottawa mu nabídla dvoucestnou smlouvu, proto odešel hrát IHL do Las Vegas,“ vzpomínala krásná brunetka.

Vzorný manžel

„Co si jeho rodiče pomysleli? Celý život ho k něčemu vedeme a do toho přijde nějaká kamarádka, která si za ním letí do Las Vegas, kde ho bude rozptylovat. Naši se zase obávali, že se vykašlu na školu,“ vyprávěla Demitrová, podle které rodiče zkoušeli tlačit na mladý pár, aby se rozešel. „Naši řekli, že bych se měla věnovat jen škole. Paľo zase výlučně hokeji. A že bychom měli náš vztah ukončit. Ale neposlechli jsme.“

A jejich láska náročnou zkouškou prošla. Také následující roky ukázaly, že jsou Mária a Pavol perfektně sehraný pár, který pro druhého dokázal z minuty na minutu přeorganizovat život, když to byla potřeba. Společně si prošli několika smutnými momenty, kterými byla například smrt syna Tobiase. Ten se původně narodil jako dvojče dcerky Zary, ale několik dní po porodu zemřel. Během komplikovaného těhotenství se Pavol o svou manželku staral.

Nejinak tomu bylo i v případě, kdy se u Majky objevily zdravotní problémy se srdcem. Demitra si ihned zařídil volno. „Palino se rozhodl, že dokud mi nestanoví diagnózu, nebude hrát, protože měl o mě velký strach. Pomáhal mi s dětmi, vodil je do školy, na kroužky, sháněl pro mě nejlepší lékaře,“ prozradila pro web Pluska.sk.

Po několika letech v zámoří zavítal do Ruska. Tam také bohužel o několik měsíců později přišel o život při letecké havárii, když jeho tým cestoval na zápas. Spolu s ním byli na palubě i čeští hráči Karel Rachůnek (†32), Josef Vašíček (†30) a Jan Marek (†31).

Jaroslavl přišla během tragédie o celý hokejový tým, Mária o svého muže, který byl pro ni vším. Po smutné ztrátě se jí povedlo těžkou životní situaci překonat díky dětem, které pro ní byly hlavním důvodem, proč každé ráno fungovala dál. „Tehdy jsem vždy pomyslela na Paľa, jak by mi za to hrozně vynadal. On neznal překážky, pro něj nebylo v životě něco, co se nedá. Když upadám do stavu, že mi je po něm neskutečně smutno a nevidím, kterým směrem jít, vybavím si jej. A vím, že by mi řekl: Zlato, toto musíš!“ uzavřela.