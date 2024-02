Jágrův mentor Hrdina popsal: Večeře šampionů bez žen. Když vejde Mario...

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Na ledě nemohl někdejší útočník Jiří Hrdina chybět. Nejenom jako dvojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem. Ale i jako mentor, který mladičkého Jaromíra Jágra zaučil do velkého hokeje. Takže částečně i díky jeho pomoci si teď mohl bývalý kapitán užívat vrcholného ocenění. „Absolutně si to zaslouží,“ říká jeho někdejší parťák v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Do klubu Penguins ho vzali s jasným cílem: „Prosím, buď mu k ruce. Potřebuje mentora.“ Tuhle roli splnil mistr světa z roku 1985 bravurně. Takže byl jednou z legend, která se ocitla u toho, když Jágrův dres putoval ke stropu. Jiří Hrdina pro Sport promluvil přímo v hale, na klubovém patře, potom zapózoval i před dvěma replikami stříbrného grálu.

Co jste na mimořádnou událost říkal?

„Viděl jsem takový ceremoniál poprvé v NHL, užil jsem si to moc. Bylo to krásný, lidi byli skvělí. Všichni, co mluvili, včetně Jardy, tak to nebylo zase úplně tak na vážno. Ale i spousta legrace. Jarda mě překvapil svými vtipnými komentáři. Celkově to bylo úžasný.“

A zasloužené?

„Jardu považuju za našeho nejlepšího hráče historie. Myslím si, že o tom není pochyb. Je to něco, co si absolutně zasloužil, aby měl vyvěšený dres v Pittsburghu.“

Byl jste dojatý?

„Určitě. Při záběrech na paní Jágrovou, která si to taky užila. A když Jarda zmínil pana Jágra staršího, tak to bylo hodně emotivní i pro mě. Byl jsem trošku naměkko.“

Jste rád, že i vy máte velký podíl na tom, kam to Jágr dotáhl? Nebýt vás, kdo ví, jestli by v klubu vydržel.

„Jsem rád, že jsem mu zezačátku mohl pomoct. Ani ne na ledě