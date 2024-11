Král za 10 milionů. Jalonen už začíná vládnout Itálii: žádný beton nehraje

Soupeři ho nenáviděli. Jukka Jalonen uměl na mezinárodní scéně všechny soupeře otrávit a pak nachystat vítězný plán. Zlatý kouč změnil hokejovou mapu, z Finska vyrobil totálního obra. Když kouzlo vyprchalo, kývl na dobrodružství v Itálii. Vydělávat by si měl kolem 10 milionů ročně. Na prvním turnaji jeho tým všechny soupeře vyprášil a i Fini jsou v šoku: hrome, vždyť s ním nehráli beton! Úkol odborníka v brýlích se nemění, chce vyhrát MS, jen nižší kategorie.

S medailemi by si Jukka Jalonen klidně mohl otevřít zlatnictví. Ani byste se nedivili, kdyby v 62 letech vyhlásil důchod, hodil nohy nahoru, cestoval, užívat si vydělané peníze. Dokázal všechno. Místo toho rozjel dobrodružství jako kouč italské reprezentace. S Finskem vyhrál třikrát MS, jednou olympiádu, první místo urval jako trenér výběru do 20 let. Ostatní medaile ani nemá cenu řešit.

Lepší životopis si evropský trenér přát ani nemůže. Najdete v něm i prkotiny typu vítězství ve finské lize a nějaké ty bronzy. Jako první vám naskočí, že k největším úspěchům došel krutou a přísnou obranou. Tím pádem se dá čekat, že spustí u italské reprezentace catenaccio a populární fotbalový pojem zavede i v hokeji.

Jenže není pravda, že by Jalonen do hráčů hustil, že je potřeba jen čekat, čekat a zase čekat. Až poslední dva roky se ukázalo, že se zkrátka jeho hokej okoukal a nefunguje tak brilantně jak dřív. Jenže na totálním vrcholu v roce 2022, když Finsko vyhrálo olympiádu i MS?

Jeho soubor hrál dokonalý hokej. Sledovali jste pasáže, kdy přes dvě minuty drží kotouč v útočném pásmu, využívá, že soupeř má ve druhé třetině daleko střídačku. Točí, motá, vyčkává a kousne.

Když byla potřeba zapnout ofenzivní turbo, spustilo se. Vybavte si Třinec v posledních dvou letech s Danielem Voženílkem jako beranidlem. Defenziva, jasně. Ale uměl tlačit a dupat dopředu. Jen útočnou mašinu rozjížděl, když si ji žádal výsledek, ne aby bavil sebe nebo tribuny.

Jalonen má s Itálií za sebou první turnaj.