Velký návrat z NHL. Slovenská hvězda jde domů, uvažovali o ní v Pardubicích

Halák je aktuálně stále v Bostonu, do Bratislavy by měl přicestovat na přelomu února a března. V bráně stál naposledy v minulé sezoně, za Rangers odchytal 25 zápasů s průměrem 2,72 inkasovaných gólů na zápas a úspěšností zákroků 90,3 %. V aktuální sezoně nechytal.

„Ze Slovanu jsem se odrazil do velkého hokeje, i proto chci být absolutně korektní a otevřený k vedení klubu, svým budoucím spoluhráčům a v neposlední řadě fanouškům Slovanu,“ vzkazoval Halák. „Uvědomuji si, že jsem víc než deset měsíců nestál v bráně v soutěžním zápase, i když jsem se po celý čas snažil udržovat v dobré fyzické kondici.“

I proto se s vedením Slovanu domluvil, že před podpisem musí projít pečlivou zdravotní prohlídkou. Mimochodem, právě na tomto nedávno pohořel příchod Patrik Bartošáka do Spišské Nové Vsi. Český gólman zdravotní prohlídku odmítnul.

„Podepíšu, jen když bez problémů projdu důkladnou zdravotní prohlídkou a moje tělo potvrdí, že je stoprocentně připravené absolvovat zátěž v zápasech, které klub čekají ve vrcholu sezony.“ Aktuální jedničkou Slovanu je Denis Godla (28), který v české extralize chytal za Kladno a Litvínov. A vede si velmi dobře.

Halák se v Bratislavě narodil, kariéru začínal v HK 99 Ružinov, ve Slovanu Bratislava byl od svých šestnácti let až do roku 2004, kdy se vydal do zámoří. Slovensko reprezentoval na třech mistrovství světa (2007, 2009 a 2011) a dvou olympiádách (2010, 2014). Pokud jeho návrat domů klapne, mohl by rozšířit okruh kandidátů trenéra Craiga Ramsayho pro mistrovství světa v Praze a Ostravě.