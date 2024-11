Bacha na Zachu. S Pastrňákem smetli Islanders, přesto: hrozí výměna?

Pavel Zacha v rozmezí čtyř minut třetí třetiny vstřelil vítězný gól a následně jistil vítězství Bostonu pátou trefou. Nejprve tečoval ránu obránce Peekeho, pak skóroval bekhendovou střelou. Obě akce rozjel David Pastrňák, k výhře 6:3 na ledě New York Islanders přispěl třemi asistencemi. Zacha si ke dvěma trefám připsal ještě nahrávku a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Až dosud byla ofenziva Bostonu spíš pro ostudu. Nejhorší v NHL. Tým mezitím převzal Joe Sacco. Až napotřetí se pod vedením nového hlavního kouče Bruins konečně utrhli. Jejich útočná vozba nasypala Islanders šest kousků. Vedle Pavla Zachy, který v předchozích šesti utkáních nebodoval, se dvakrát prosadil ještě Brad Marchand. Povedlo se mu to poprvé od 24. ledna.

„Už posledně jsme se dostávali do šancí. V čem spočíval rozdíl? Že se nám podařilo dostat puk do brány. Předtím jsme líp bránili a nedali soupeři tolik prostoru, ale takováhle utkání přijdou. Zvlášť, když hrajete dva dny po sobě. Střetly se celky, jež zoufale prahnou po bodech. Nesehráli jsme určitě svůj nejpovedenější zápas, ale takový je hokej. Někdy najdete způsob, jak zvítězit, přestože nejste v nejlepší formě. Pro náš tým to je dobré znamení,“ hodnotil trenér Sacco.

Před týdnem nahradil Jima Montgomeryho a Bruins dovedl ke třetímu vítězství ze čtyř utkání od svého povýšení, zatím dočasného. V předchozích třech duelech dali jeho svěřenci jen tři góly. Tentokrát skórovali šestkrát v jediném duelu. Zacha ke dvěma trefám přidal asistenci. Taky Pastrňák přispěl třemi body za asistence Na gól však čeká už šest utkání, zatím jich dal osm.

„Měli jsme v hlavách, abychom se drželi našeho plánu a dostávali se do šancí,“ povídal Zacha. „Myslím, že když víc střílíme a cloníme před brankou, jsou z toho góly. Přesně tohle musíme dělat víc,“ uvedl mistr světa z pražského šampionátu.

S Pastrňákem nastoupili v první lajně, na levém křídle s nimi jezdil Morgan Geekie, který rovněž skóroval. Dohromady jako útok posbírali sedm bodů. První Zachův zásah byl nakonec vítězný a celkově desátý svého druhu od příchodu z New Jersey do Bostonu před sezonou 2022/23. Pouze Pastrňák (20) a současný kapitán Brad Marchand (13) dali za stejné období víc vítězných branek.

Boston se vrátil do postupové osmičky, Islanders prohráli pět z posledních šesti utkání. Ofenziva Bruins se probudila, nicméně vedení klubu stále hledá možnosti, jak zvýšit údernou sílu mužstva. Nepodařilo se jim nahradit ztrátu po odchodu Jakea DeBruska, jenž v úterý přispěl gólem k vítězství Vancouveru 2:0. Nově příchozí Elias Lindholm se jeví spíš jako kvalitní druhý centr.

Klíčoví hráči jako nejsou tak produktivní, jak by bylo záhodno. Klub nemá prostor pod platovým stropem, zbývá mu jen milion dolarů. Musí tedy hledat způsob, jak vyměnit některé hráče za takové, kteří by víc pomohli v ofenzivě. Padají jména jako Trevor Zegras (Anaheim), Kris Kreider (New York Rangers), Brock Nelson (New York Islanders).

Možnost hráčských výměn nevyloučil generální manažer Don Sweeney, když minulý týden promluvil po jmenování kouče Joea Sacca. „Chceme hráče, kteří tu chtějí být a reprezentovat Boston Bruins. Pokud tu takoví nejsou, provedeme trejdy,“ pravil Sweeney.

Mezi kandidáty na odchod vedle Trenta Fredericka, Charlieho Coyla a Geekieho patří podle spekulací místních médií rovněž Pavel Zacha. Jeho trejd z New Jersey za Erika Haulu byl před dvěma lety považován za chytrou krádež. Ve 24 zápasech tohoto ročníku posbíral jen 10 bodů (5+5). Jeho smlouva za 4,47 milionů dolarů (107 milionů korun) ročně platí do konce sezony 2026-27, patří k ní navíc seznam deseti týmů, kam ho nesmějí vyměnit.