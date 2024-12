Smutný příběh exsparťana Babniče: Peníze naházel do automatů, teď dře ve fastfoodu

Talentu slovenského fotbalisty Petera Babniče (47) si před lety všimli i v pražské Spartě, kde měl nahradit legendárního Tomáše Rosického. Hvězdné budoucnosti se ale nedočkal. Propadl herním automatům a přišel strmý pád. Jak teď bývalý slovenský reprezentant žije?

Babnič momentálně ani nebydlí na Slovensku. Podle webu Šport24.pluska.sk pobývá ve Vídni, kam se za ním redakce vypravila a pořídila rozhovor. V něm zavzpomínal na své angažmá ve Spartě, které mu ale nakonec tolik nesedlo. Navíc v Praze sklouzl k závislosti, která ho stála spoustu peněz a trpce ovlivnila i jeho fotbalovou kariéru.

„Bohužel je to tak. Právě tam začala moje závislost na hazardních hrách, lépe řečeno na automatech. Zpočátku jsem ani nevěděl, co to vlastně je. V klubu jsme všichni dobře vydělávali, a tak mě pár spoluhráčů vzalo po jednom ze zápasů do kasína, přičemž já jsem se nejdřív jen díval na ty, kteří hráli a absolutně nic mi to neříkalo,“ nastínil Peter začátky, ze kterých nebylo zřejmé, že by se měla z hazardu stát fotbalistova zkáza.

„Netrvalo to dlouho a začal jsem hrát i já. Ať už automaty nebo ruletu, bylo mi to jedno. Myslel jsem si, že se to nikdo nedozví, a když prohrauju, tak to zase vyhraju nebo vydělám zpět. Jenže to byl omyl. Postupně se to začalo nabalovat, přenášelo se to se mnou i na hřiště, dozvěděli se to moji nejbližší a bylo už to špatné,“ líčil Babnič vývoj.

„Škoda, protože už předtím jsem to chtěl hodněkrát řešit s rodinou, ale bál jsem se jim to říct. Když jsem se potom manželce přiznal, bylo už pozdě. Samozřejmě, že ji to šokovalo, byla z toho moc smutná. Na chvíli jsem s tím přestal, ale potom jsem se k tomu vrátil znova a znova. A tak náš vztah vyústil až v rozvod. Už to mezi námi nebylo udržitelné,“ pravil bývalý fotbalista, který zasáhl také do několika reprezentačních zápasů. Jedním dechem dodal, že ze závislosti mu později kromě rodiny pomohlo také angažmá v Polsku, kde byl prakticky na vesnici.

Jednou z posledních štací byl rakouský Haitzendorf. Když pak Peter sekl s aktivním fotbalem, právě do Rakouska se přesunul natrvalo. „Kamarád mi zavolal, abych přijel, že něco najdeme. Neváhal jsem a vydal se do Vídně. Jenže z těch pracovních nabídek nebylo až tak co vybírat, ale vyzkoušel jsem práci v McDonald's, které jsem věrný už 11 let. Ze začátku jsem měl ještě volné víkendy, tak jsem pomáhal kamarádovi s trénováním mládeže v jednom z klubů vídeňské ligy. To mi pomáhalo hlavně po jazykové stránce,“ přiznal Babnič, který sice nejprve začal obracením hamburgerů v kuchyni, ale později udělal zkoušky a po několika letech se dostal i mimo pobočku.

„S tím souviselo, že jsem se musel naučit hodně informatiky. Začalo mě zajímat, jak fungují dodávky zboží. A tak dnes můžu s výjimkou uzávěrek dělat prakticky vše,“ těší bývalého fotbalistu, který si za hranicemi dal svůj život zase dopořádku.