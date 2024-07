Pařížské střípky před OH: 10 kovů pro Česko, strach ze špionáže i amputace

Co se děje před začátkem OH? • FOTO: Koláž iSport.cz Olympijské hry ve Francii oficiálně sice startují v pátek 26. července, ale už ve středu jsou na programu úvodní duely ve fotbale i rugby, ve čtvrtek pak jdou do akce lukostřelci a házenkáři. Pomalu se to blíží, takže… co se aktuálně děje: Kolik získá Česko kovů? Francouzské bezpečnostní služby odmítaly akreditace. Japonku vyřadili kvůli kouření a Australan si nechal amputovat prst, aby startoval na OH.

Česko získá pět až deset kovů Čeští sportovci by si s největší pravděpodobnosti mohli z letošních letních olympijských her v Paříži odvézt mezi pěti až deseti medailemi. Zlaté by z toho mohly být dvě až tři, domnívají se sázkové kanceláře. V letošním roce očekávají nárůst sázek až o deset procent oproti minulé olympiádě v Tokiu v roce 2021, kdy se vybralo zhruba 1,2 miliardy korun. Česká výprava tehdy získala 11 cenných kovů, z toho čtyři zlaté. Nejvíce sázenými sporty budou tenis, basketbal a fotbal a následně ty, kde budou Češi zářit: judo či kanoistika. Nejvíce medailí by si podle bookmakerů měly odvézt Spojené státy americké, a to okolo 120 cenných kovů.

Odmítnuté akreditace i kvůli špionáži Francouzské bezpečnostní služby odmítly udělit více než 4000 akreditací na olympijské hry v Paříži. Ministr vnitra Gérald Darmanin uvedl, že důvodem pro neudělení akreditací byly například obavy ze špionáže, kybernetických útoků či napojení na radikální islamisty. Tito odmítnutí žadatelé se pokoušeli akreditovat jako novináři či členové technického doprovodu. Někteří pocházeli z Ruska a Běloruska, ale také dalších nejmenovaných zemí. „Odmítli jsme velké množství 'žurnalistů', kteří měli údajně pokrývat hry. Na druhou stranu jsme akceptovali přítomnost Rusů, kteří pracují pro Mezinárodní olympijský výbor,“ uvedl Darmanin.

140 sportovců z Ukrajiny, nejméně v historii V ukrajinské nominaci na olympijské hry v Paříži je 140 sportovců, nejméně od premiérové účasti postsovětské země pod pěti kruhy v roce 1994. Před třemi lety v Tokiu bylo Ukrajinců o 15 více, v Japonsku získali jednu zlatou, šest stříbrných a 12 bronzových medailí. Podle údajů tamního ministerstva sportu od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zahynulo 479 ukrajinských sportovců a trenérů. Zničeno bylo přes 500 sportovišť včetně 15 tréninkových olympijských center. V souvislosti s olympiádou vydala ukrajinská pošta sadu šesti známek, které vyobrazují sporty, v nichž Ukrajinci slavili pod pěti kruhy úspěchy. Jsou mezi nimi šerm, judo, tenis, rychlostní kanoistika, vzpírání a sportovní střelba.

Papež vyzval k zastavení bojů Papež František znovu vyzval k zastavení bojů v době olympijských her. Ve svém proslovu k věřícím vyzval, aby nezapomínali na mnohé válečné konflikty ve světě, stojí v textu, který zveřejnil Vatikán. Podle papeže má sport schopnost spojovat lidi z různých kultur a sportovce vyzval, aby byli posly míru a šli příkladem pro mladé lidi. „Ať jsou podle antické tradice olympiády příležitostí pro dosažení příměří ve válkách,“ vyzval papež. Ten také zmínil některé válečné konflikty. „Nezapomínejme na mučednickou Ukrajinu, na Palestinu, Izrael, Barmu a mnohé další země, které jsou ve válce,“ dodal papež, podle kterého je válka prohrou.

Letadla i zájezdy mají volná místa Letadla z Česka na letní olympijské hry v Paříži ještě mají volná místa. V některé dny olympiády je možné zakoupit jednosměrnou letenku za ceny začínající na 1500 korunách. Společnost IBTravel, která je v Česku oficiálním prodejcem balíčků se vstupenkami, ubytováním nebo dopravou, má aktuálně obsazených na období před a v době konání Her zhruba 95 procent míst. Průměrná cena zájezdu na čtyři až pět nocí včetně vstupenek je 80 000 korun. Mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková už dříve uvedla, že se cena za ubytování v Paříži během Her zvýšila i desetinásobně. Mnohé cestovní kanceláře se proto podle ní rozhodly, že zájezdy na Hry nenabídnou.

Žádné rozhovory kvůli znásilnění Nizozemský plážový volejbalista Steven van de Velde nebude během her v Paříži poskytovat rozhovory, ani nebude na vlastní žádost bydlet v olympijské vesnici. Nechce budit pozornost kvůli deset let starému prohřešku, kdy v Británii jako devatenáctiletý znásilnil po požití alkoholu tamní dvanáctiletou dívku. Van de Veldeho kvalifikace do Paříže se spoluhráčem Matthewem Immersem vzbudila rozporuplné reakce. Petici proti jeho účasti na webové platformě change.org podepsalo už téměř 50 tisíc lidí. Nizozemský olympijský výbor i volejbalový svaz vyjádřily devětadvacetiletému hráči podporu. Van de Velde byl v březnu 2016 za svůj čin odsouzen na čtyři roky a zařazen do britského registru sexuálních pachatelů. Poté byl vydán do Nizozemska a nakonec si ve vězení odpykal jen rok. V roce 2018 se vrátil na kurty.

Japonka kouřila, byla vyloučena Devatenáctiletá kapitánka japonské reprezentace ve sportovní gymnastice Šoko Mijataová nebude startovat na olympiádě v Paříži. Národní svaz informoval o tom, že ji vyloučil z týmu kvůli kouření a pití alkoholu, což je oboje v Japonsku povolené až od 20 let. Bronzová medailistka z kladiny na mistrovství světa v roce 2022 Mijataová byla nedávno spatřena, jak pije alkohol na soukromém večírku v Tokiu. Podle svazu také kouřila na pokoji v národním tréninkovém centru. Mijataová už opustila soustředění reprezentace v Monaku a vrátila se domů. „Z celého srdce se za případ omlouváme,“ uvedl tiskové konferenci předseda japonského svazu Tadaši Fudžita a stejně jako další činovníci včetně trenéra Mijataové Mucumiho Harady se hluboce uklonil.