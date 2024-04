Emoce bouchly a Zadina vysypal zásobník. Odklonil pozornost. Proč?

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Milan Antoš se rázem stal nejmocnějším mužem českého hokeje. Nebo aspoň v Pardubicích to tak vidí. V podcastu na sport.cz zkritizoval způsob, jak došly k výhře, že otravovaly brankáře Ondřeje Kacetla. Komise rozhodčích před dvěma zápasy v Třinci nastavila nový trend, bitvu o brankoviště zakázala. No a kouč Dynama Marek Zadina se pustil do Antoše, že všechno zařídil on.