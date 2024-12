Našel únik z temnoty. Šmíd: Říct si o pomoc není slabost, mám čistou hlavu

Způsobilo to velký poprask. Málokdo tušil, jakým problémům čelí. On, chlap jako hora, tvrďák na ledě, před rokem a půl pro deník Sport a web iSport.cz promluvil o svém boji s alkoholem a dalšími návykovými látkami . „Ocitl jsem se na hraně, některé scény byly jako z hororu,“ vykládal tehdy Ladislav Šmíd. Ze všech problémů se dostal. „Ohlasy byly hodně pozitivní. Prošel jsem si fakt těžkým a temným obdobím, ale cesta ven z toho vede. Akorát si člověk musí v hlavě nastavit, že to chce opravdu on. Hodně lidí to dělá kvůli okolí. Ne. Musí on sám,“ vrací se k nejtěžší životní zkoušce. O svých problémech otevřeně promluvil v rámci velkého rozhovoru před blížícím se mistrovství světa do 20 let .

V NHL odkroutil deset sezon, k tomu dalších pět přidal v extralize. Když skončil, najednou měl prázdno. Rozhodl se to řešit alkoholem, aby z hlavy vypudil pocit, že najednou neví, jak hokej nahradit. Promluvil o tom otevřeně a ničeho nelituje. Naopak teď může sloužit jako vzor pro ostatní, kteří se dostanou do podobných potíží. Že je cesta ven.

„Otevřelo mi to oči. Nikdy jsem nebyl takový, že bych si chtěl nechat pomoct. Měl jsem velký ego, byl jsem i tak vychovaný, že říct si o pomoc je slabost. V době, kdy jsem hrál, se to nenosilo. Nebylo to sexy.“

Nakonec našel sílu. A tuze dobře udělal, zachránil si život. S výraznou pomocí odborníků i rodiny. V dnešní době už to není takové tabu, navíc si hokejisté mohou říct o pomoc od profesionálů. Hráčská asociace NHLPA nabízí asistenční program. Šmíd do problémů spadl až po kariéře, ale i tak je dokázal včas podchytit. Tak, aby vůbec měl možnost přežít…



Vyhledal odbornou pomoc. „Už je to přes rok a půl roku, co jsem úplně čistý. Nepiju, nedělám kraviny. Cítím se jako znovuzrozený,“ svěřuje se veřejně.

„Dělal jsem věci, na které nejsem úplně hrdý, stydím se za ně. Ale je to minulost. Teď mám čistou hlavu,“ hlásí Šmíd, který rozhodně nelituje, že se svěřil se svým silným příběhem.



„Jestli někdo říká, že jsem byl alkoholik? Je mi to jedno. Každý má svůj názor. Já vím, jaký jsem teď. Jak mi to prospělo a že jsem úplně jiný člověk,“ má jasno. Teď se probouzí svěží, plný energie, nemusí hledat nic jiného, co by ho nakopnulo.

Navíc je přesvědčený, že pokud by jeho příběh pomohl jednomu jedinému člověku, který se dostane do podobných potíží, mělo smysl promluvit. I současným reprezentantům může podat pomocnou ruku. Jak se vypořádat se stresem a jak řešit těžké životní situace.

„Je mi úplně jedno, co si kdo myslí. Když pomůžu aspoň jednomu člověkovi, udělal jsem dobře svoji práci. Všem klukům říkám, že u mě mají dveře otevřené. Můžeme se bavit o čemkoliv.“

Teď je inspirací, že i na konci nejtemnějšího tunelu je světlo.

Ladislav Šmíd: