Zadinu překvapil Hořava telefonátem: Jdeš do toho se mnou? Jede se na krev

Odcházel rozladěný, vracel se s plným úsměvem. A jako pobočník Miloslava Hořavy, sedmého hlavního kouče Dynama za posledních pět let. Ještě před pár dny by jej nenapadlo, že se to stane. Absolutně ne. Doma odpočíval, na dálku sledoval syna Filipa, jenž válí v Davosu, po odchodu z klubu za ním do Švýcarska i zajel.

Ale pak… „Pro mě to bylo nečekané, Miloš Hořava mi v neděli někdy v devět hodin večer volal, jestli bych s ním do toho šel. Říkal jsem mu, že určitě. Jen jsem si nechal noc na rozmyšlenou a ráno jsem mu to potvrdil,“ vylíčil Marek Zadina. Ten před rokem u Dynama nahrazoval odvolaného Václava Varaďu, tým dovedl do sedmého duelu finále play off proti Třinci. V něm Pardubice padly. Teď Zadinovi startuje nová mise, byť v skromnější roli.

Hořava na něj ukázal i z toho důvodu, že má dokonale zmapované prostředí pardubického hokeje. „S Milošem se známe, potkávali jsme se dřív, i když osobně jsem ho nezažil. Je to velmi zkušený kouč, který přinese klid a pomůže nám hrát lepší hokej s lepší defenzivou. Miloš bude pro nás velký přínos,“ nepochybuje Zadina.

A protože rozkolísanou a rozháranou hru Dynama pečlivě sledoval, vidí dobře, na čem především musí s Hořavou pracovat. „Musíme se hodně pověnovat obraně. Ale jednoduše, aby v tom kluci neměli guláš. Začneme od základů, od co nejjednodušších věcí. Věřím, že si to sedne a bude nám to fungovat,“ doufá Zadina.

Třiašedesátiletý Hořava začal brigádu zhurta a přímočaře. Tvrdými tréninky a osobními pohovory. Dřina na ledě měla patřičnou intenzitu. To aby z hráčů vyštval nashromážděnou letargii. „Je to určitě impuls, pan Hořava je známý tím, že chce všechno odpracovat ve velké intenzitě, první tréninky byly přesně takové, každé cvičení se jelo na krev. Což se promítlo i do zápasu, všichni do toho dali všechno,“ byl rád za rychlou odezvu útočník Jiří Smejkal. „Mám z toho dobrý pocit, může nám pomoci. Bylo vidět, že všichni máme fresh start,“ dodal.

Čtvrtek byl jen začátek, však se hrálo jen necelých 15 minut čistého času. Páteční řež v Plzni ukáže víc, odhalí mnohonásobně větší porci oddanosti a charakteru týmu. „Jsme teprve na začátku, musíme pracovat takhle dál, té práce bude hodně. Pátek bude strašně důležitý, chceme si odvézt tři body a hlavně herní pohodu,“ vyhlásil zkušený forvard Lukáš Radil.

Tomu se Hořavův nástup taky líbil. „Bavili jsme se hodně o potřebě větší sebedůvěry, že se nemáme čeho obávat. Že si máme věřit na puku. Probírali jsme týmové věci a padaly věty, které měly padnout,“ ocenil někdejší útočník San Jose Sharks.

Má pravdu, před Dynamem je spousta práce. Proto nevyšší vedení zakročilo. Hodně šichty a docela málo času. „Od začátku sezony se bavíme o tom, že herní projev není dobrý. Výsledky celkem byly, ale doběhlo nás to koncem roku. Já to mám dané tak, že se soustředím na sebe a neřeším moc okolní věci. Myslím si, že takhle by to měl řešit každý z nás,“ domnívá se Radil.