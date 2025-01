Dědek otevřeně: Pokud se někteří hráči nezlepší, budou trejdy a odchody

Kdy se rozhodlo o konci Baďoučka s Ludvigem?

„Po nedělním zápase s Libercem. Už naše hra na Spengleru se mi nelíbila a po Spengleru jsem našim trenérům řekl, že mají týden, aby s tím něco udělali. Nikam to nevedlo a rozumně jsme se domluvili, že to skončí a přijde někdo další. Ano, nedaří se nám, nestřílíme góly, nehrajeme optimálně od začátku sezony, nesedlo si to. V sezoně jsme odehráli snad tři, čtyři zápasy, které za něco stály, jinak byly divné, nelíbily se nám. Zároveň říkám, že nejsme v krizi, jsme třetí v tabulce.“

O daném úkolu pro Miloslava Hořavu

„Na rovinu, s Milošem jsem nemluvil, uvidím ho až ve středu. Miloš ví, co chce. Je pro něj motivací vyhrávat. Nebudu mu říkat, zda má být první nebo druhý, není to o úkolech. Na začátku sezony vždy říkám, že chci vyhrávat. Jsme ambiciózní tým a přece nebudu říkat, že nechceme vyhrát. To bych vypadal jako šašek. Loni jsme hráli finále a sedmý zápas. Mohlo to dopadnout, ale nedopadlo. Za nás ale skvělý… Byla návštěvnost, spokojení partneři. Takže