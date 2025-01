Unikát Ferda: pět zápasů v pěti dnech. Kometa mi zvýšila sebevědomí, říká

Ať je sobota, neděle nebo třeba úterý, jméno Radim Ferda najdete v sestavě Komety či Třebíče. Oba týmy ho aktuálně potřebují, takže pendluje tam a zpátky. Nestěžuje si. Popadne výstroj, naloží ji do auta či autobusu – a hraje. Kdekoliv, kdykoliv, s kýmkoliv. „Po zápase trošku bolí nohy, ale jsem ještě mladý kluk. Chce to hodně spánku, dobré jídlo, masáže, regenerační pomůcky,“ líčí třebíčský odchovanec, jehož si Brno kvůli marodce z Vysočiny půjčuje. Včera hrál extraligu v Karlových Varech, dnes už bude zase válet za svůj mateřský klub v Maxa lize proti Zlínu.

Z Varů vás zpátky vezli autem, abyste byl dřív doma. Jak snášíte tyhle přesuny?

„Cestování je na tom nejhorší. Kdybychom hráli všechno doma, je to lepší. (úsměv) Trenéři mě cestou do Varů nabrali v Moravských Budějovicích, kde máme s Třebíčí azyl, a po zápase mě rychle vezli zpátky domů. Ve středu hrajeme proti Zlínu.“

Neměl jste v plánu požádat o volno?

„Trenéři v Třebíči by určitě nechtěli, abych stál. Myslí si, že jsem důležitý článek týmu. Jsem ještě mladý kluk a chci hrát co nejvíc. Každá minuta na ledě je pro mě důležitá. V Třebíči mám samozřejmě jinou pozici než v Kometě, ale pořád je to hokej. Jsem strašně rád, že si můžu v šestadvaceti poprvé zahrát extraligu.“

Vděčíte za to kouči Kamilovi Pokornému?

„Určitě. Zná mě, trénoval mě v Třebíči. Ví, co ode mě čekat. V Kometě mě dal do čtvrté lajny. Mám vybojovávat přesilovky, srážet se, dráždit soupeře. Prostě vždycky odehrát co nejlepší utkání. Bál jsem se toho, do čeho jdu. Nevěděl jsem, co od toho čekat. Předtím jsem hrál jenom druhou a první ligu, což jsou dost podobné soutěže. Extraliga už je větší rozdíl. Ale myslím, že jsem obstál, navíc se oba zápasy vyhrály. Kde budu hrát příště, jsem se většinou dozvěděl kolem desáté, jedenácté večer po zápase, kdy se oba kluby spojily a domluvily se, co se mnou.“

Nejste vyloženě střelec, bodový hráč. Jak byste se popsal? Dříč, bojovník?

„Přesně tak. Na tomhle mám hokej založený odmalička. Když se občas povede nějaký kanadský bodík, je to fajn. Dostat se do takového klubu jako je Kometa je pro mě velký úspěch. Beru to jako záskok, protože jsou někteří kluci zranění. Přeju jim, ať se co nejdříve uzdraví. V Brně mají výbornou partu. Tu roli jsem vzal a budu se snažit, abych se tam vrátil.“

Zvýšily vám ty dva starty mezi elitou sebevědomí?

„Je to tak. Kluci z Třebíče mi hned po návratu říkali, jako by přijel nový hráč. Teď jsem se ukázal a určitě bych se chtěl dostat do extraligy na delší čas. Třeba právě do Brna. Ty ambice jsem měl vždycky a bohužel to nepřicházelo. Až nyní.“

Takže zase v pátek proti Českým Budějovicím?

„To vůbec nevím. Porce zápasů už by byla taková, že si nejsem jistý, zda by to moje tělo zvládlo. V sobotu jedeme s Třebíčí do Jihlavy. Dál se uvidí. Takový zápřah jsem nikdy nezažil. Naštěstí bydlím kousek do Brna, dojezdová vzdálenost je úplně v pohodě.“

Nastoupil jste mimo jiné proti Pardubicím. Který z protihráčů vás zaujal?

„Mají tam kluky, co vyhráli mistrovství světa. Sledoval jsem Sedláka, Červenku. Hlavně na útočníky. Ve Varech to byl zase hodně bruslivý hokej. Oba soupeři byli úplně jiní. Samozřejmě jsem se díval i na hráče v Kometě, jak přistupují k zápasu, rozcvičují se. Prostě na velkou profesionalitu, jaká je v extralize. Dodo (útočník Martin Dočekal), který v Kometě hrával, mi říkal, jak to tam funguje.“