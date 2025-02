Matka a dcera Neumannovy spolu na startu Jizerské 50: Sen nad postelí!

Ta myšlenka jim nedala spát. Už od památného olympijského zlata v Turíně 2006. Běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová (52) si dá závod s dcerou Lucií (21).

Tehdy v Pragelatu to byl doják: Neumannová po strhujícím finiši v závodě na 30 km dala zlatou tečku kariéře. Jako první s gratulací přispěchala v růžové bundičce dvouletá Lucinka. Cvak! Emotivní chvíle mámy a dcery Neumannových zvěčnili fotografové.

„Ta fotka je pro mě fyzicky cennější než medaile,“ nechala se slyšet Neumannová, která na běžkách získala šest olympijských medailí a je i dvojnásobnou mistryní světa.

Lucka zatím vyrostla do krásy, věnuje se atletice, sociálním sítím, své lásce, tedy tenistovi Lehečkovi. Kvůli Jizerské 50 taky trénuje v bílé stopě! „Beru to tak, že si užiju lyžování s dcerou, po čemž jsem vždycky toužila a ona to dlouho nechtěla,“ těší se Katka na dnešní doprovodnou akci Jizerské 50.

Neumannová mladší se pochlubila, jak jí sluší kombinéza, a pozorným fanouškům neunikl zajímavý detail: Nad postelí má ikonickou fotku z Turína! Bude z toho teď další zlato!?