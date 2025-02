Erat se brání: Jsou to výmysly! Žádné pití ani útěk. Jaká je jeho verze?

Měl nehodu, to ano. Ale podle někdejšího útočníka Martina Erata je tohle jediný pravdivý fakt. A zbytek informací, které se v souvislosti s menším karambolem objevily v českých médiích, jsou v jeho očích absolutní výmysl. „Že bych od nehody odjel? Nebo že bych pil? Nechápu, kde se to vzalo,“ zlobí se v reakci pro iSport.cz. Právě náš web ho kontaktoval, aby se k celé kauze vyjádřil. A když zjistil, co všechno se kolem toho v Česku strhnulo, byl rozčílený. „Vůči mně to není fér!“ zlobí se.

Prý po Nashvillu při opilecké eskapádě ohrožoval nebezpečnou jízdou ostatní. A po nehodě ujel, pak ho hledala policie.

Když se Erat dozvěděl, jak se v Česku na základě zpráv ze zámoří referuje o tom, co se stalo, zděsil se. „Nejde ani tak o mě, já mám srandu rád. Ale tohle už je opravdu za hranou. Sice žiju v Americe, ale v Česku mám rodinu, jak někdo může psát takové výmysly?“ diví se někdejší kapitán národního týmu a juniorský mistr světa.

Tady je jeho popis situace a k čemu došlo minulou sobotu.

„Ano, měl jsem nehodu. Jel jsem brzo odpoledne na zápas dětí. Venku už byla zima, silnice nebyla ošetřená, takže mi to ujelo a lehce jsem bouchnul do jednoho auta u domu,“ říká Erat, jak to ve skutečnosti bylo. „Zazvonil jsem, nikdo doma nebyl. Ale sám jsem potom zavolal policii, aby to všechno proběhlo oficiální cestou. Právě kvůli tomu, abych se vyhnul problémům. Když na parkovišti ťuknete auto a ujedete, není to správný. Takže i proto jsem sám od sebe zavolal policii.“

Informace, že by od nehody odjel a policisté ho potom museli honit a zatknout, jsou tedy podle něj smyšlené.

„V Americe je normální, že když se tohle stane, hradí to pojišťovna. Ale i tak jsem raději zavolal policii. Působím jako trenér u malých dětí, takže jsem chtěl, aby všechno proběhlo správně. A pak se nestačím divit, jak se to podává…“ kroutí hlavou.

Alkohol ne, léky na chřipku

Policisté mu pak odebrali krev, což je běžná rutina. Stejně jako to, že pořídí fotografii a řeší to soud. „Byl jsem nemocný. Takže jsem v sobě měl medicínu, kterou mi předepsal doktor a používá se, když má člověk chřipku. A právě v ní bylo malinko alkoholu,“ vysvětluje dvojnásobný extraligový šampion s brněnskou Kometou.

Ale zásadně odmítá, že by řídil opilý a před jízdou měl alkohol. „Absolutní výmysl! Což také odhalily krevní testy. Nic jsem nepil. O to víc nechápu, jek je možný, aby někdo psal, že jsem řídil opilý,“ zlobí se Erat, jenž působil i jako asistent u reprezentace, když ji vedl finský kouč Kari Jalonen. Byl tedy u bronzu v roce 2022 v Tampere. A teď ho velice mrzí, do jakého světla se dostal.

Informace v Americe zveřejnily tamní noviny, které je však poté podle Erata stáhnuly a omluvily se. „Ozvaly se jim příslušné úřady, že je to výmysl. A dál už to nikdo neřešil,“ vysvětluje 43letý bývalý útočník. Americká média ale nadále o jeho nehodě na svých webech informují.

Erat se už během kariéry vrhnul na trénování dětí. V tom pokračuje. Když ho redaktor iSportu sehnal po telefonu, právě byl v Kanadě na mládežnickém turnaji „Dělám dětský hokej, chci ho dělat správně. Záleží mi na tom. O to víc mě mrzí, co se kolem toho všechno strhnulo,“ reaguje Erat, který zvažuje, jestli se nebude bránit i soudní cestou.

„Protože tohle už je opravdu za hranou. Ani nevím, co víc bych k tomu měl říkat, přijde mi to celý neuvěřitelný. A jestli někdo chce, ať kontaktuje mého právníka. Já už to nebudu dál řešit,“ dodává rozmrzele dlouholetý útočník tamního klubu Nahsville Predators.

Za klub z města, v němž se usadil, odehrál 723 zápasů a získal v něm 481 bodů. Ve městě country se těší výborné pověsti. Teď však utrpěla. Podle něj kvůli totálním výmyslům.