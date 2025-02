Podivná Eratova obhajoba nehody pod vlivem: Noc ve vazbě kvůli chřipce?!

Pět vážných obvinění a noc v policejní cele! Tak popisují americká média důsledky průšvihu Martina Erata (43), který měl v zámoří předminulou sobotu nabourat pod vlivem alkoholu. Bývalý hokejový reprezentant se nyní rozhodl bránit. V obsáhlém vyjádření pro iSport.cz celou kauzu bagatelizuje a tvrdí, že za vším jsou léky na chřipku, kterou prodělal. V jeho obhajobě ale řada věcí nesedí...

Jak kauzu popisují americká média Zprávu o incidentu jako první přinesl respektovaný místní web WKRN.com. „Bývalý hráč Predatorů byl tento víkend zatčen a čelí mnoha obviněním, včetně řízení pod vlivem návykových látek," uvedl server svoji zprávu. „Podle policie v Nolensville volalo v sobotu (1. února, pozn.red.) před 15. hodinou odpoledne na linku několik svědků, kteří chtěli nahlásit bezohlednou jízdu modré tesly v oblasti Nolensville Road a Brittain Lane. Když však policisté na místo dorazili, vůz nenašli," pokračuje článek. Kolem 15:25 pak policie podle webu dostala další oznámení. „Modrá tesla byla hlášena jako účastník nehody s bílým Cadillacem Escalade v nedaleké části města," uvedl web a ocitoval policistku Christinu Sabolovou, která sdělila, že se nehoda obešla bez zranění. Dále pak web píše o dalším incidentu modré tesly, ke kterému došlo v Brentwoodu. Vozidlo tam překročilo povolenou rychlost a narazilo do poštovní schránky. „Několik svědků uvedlo, že řidičem modré tesly byl Martin Erat," řekla webu Sabolová. Podle webu pak Erata zatkla brentwoodská policie, která věc ale víc nekomentovala. Proti bývalému hokejistovi pak bylo vzneseno obvinění z celkem pěti přestupků: dvakrát jde o neopatrné řízení, dvakrát o opuštění místa nehody a jednou o jízdu pod vlivem. Zprávu pak přejala další média The Tennessean, Nashville Post nebo The Hockey News, která přinesla další detaily. Například to, že Erat strávil noc ve vazbě a byl propuštěn na kauci ve výši 730 tisíc korun.

Mluví jen o jedné nehodě Poté, co se o nehodě začalo psát v Česku, vyjádřil se Erat prostřednictvím webu iSport.cz. „Nejde ani tak o mě, já mám srandu rád. Ale tohle už je opravdu za hranou. Sice žiju v Americe, ale v Česku mám rodinu, jak někdo může psát takové výmysly?“ divil se Erat tuzemským článkům, které vycházejí z informací amerických médií. Ve své obhajově mluví pouze o jednom incidentu. „Ano, měl jsem nehodu. Jel jsem brzo odpoledne na zápas dětí. Venku už byla zima, silnice nebyla ošetřená, takže mi to ujelo a lehce jsem bouchnul do jednoho auta u domu,“ tvrdí Erat. „Zazvonil jsem, nikdo doma nebyl. Ale sám jsem potom zavolal policii, aby to všechno proběhlo oficiální cestou. Právě kvůli tomu, abych se vyhnul problémům. Když na parkovišti ťuknete auto a ujedete, není to správný. Takže i proto jsem sám od sebe zavolal policii," vysvětluje. „V Americe je normální, že když se tohle stane, hradí to pojišťovna. Ale i tak jsem raději zavolal policii. Působím jako trenér u malých dětí, takže jsem chtěl, aby všechno proběhlo správně. A pak se nestačím divit, jak se to podává…“ dodal ještě. Zda na místě zůstal a vyčkal na policii, nebo odjel, jak tvrdí americká média s odkazem na policii, neuvedl. Nijak nekomentoval ani nařčení ze zběsilé jízdy a druhou nehodu, při níž měl povalit poštovní schránku.

Žádný alkohol Erat také striktně odmítá požití alkoholu. „Absolutní výmysl! Což také odhalily krevní testy. Nic jsem nepil. O to víc nechápu, jek je možný, aby někdo psal, že jsem řídil opilý,“ vrtěl hlavou Erat. „Byl jsem nemocný. Takže jsem v sobě měl medicínu, kterou mi předepsal doktor a používá se, když má člověk chřipku. A právě v ní bylo malinko alkoholu,“ pravil někdejší reprezentant. Proti tomu ale nadále hovoří obvinění z řízení pod vlivem návykových látek, které proti němu policie vznesla. Zde je nutné také poznamenat, že v USA v rámci tolerance alkoholu platí limit 0,8 promile!

Média Česká média pochopitelně vycházela z informací, které zvěřejnila ta americká. Podle Erata se ale jedná o lži a tvrdí, že místní zpravodajské servery informace stáhly a omluvily se. „Ozvaly se jim příslušné úřady, že je to výmysl. A dál už to nikdo neřešil.“ To ale není pravda. Na stránkách WKRN, The Tennessean, Nashville Post nebo The Hockey News články o nehodě stále jsou, včetně informací o obvinění z řízení pod vlivem. Nikde není k dohledání ani omluva či vyjádření Erata nebo jeho právního zástupce.