Smrt na ledě: česká stopa, Jágrův spoluhráč i Mastertonův odkaz v NHL

LUDĚK ČAJKA

5. ledna 1990. Tragédie, kterou do té doby československý hokej nepoznal a kvůli níž se měnila pravidla. Do konce zápasu federální ligy mezi Košicemi a Zlínem zbývalo pouhých 122 sekund, když za brankou hostů zůstal bezvládně ležet šestadvacetiletý zlínský obránce Luděk Čajka. O chvilku předtím dojížděl puk před napadajícím útočníkem Antonem Bartánusem, který se mu pokusil nazdvihnout hokejku. Jenže najel na rýhu v ledu a hlavou narazil do mantinelu. Výsledkem byl prasklý první krční obratel, roztříštěný druhý, poškozená mícha, ochrnutí všech končetin i hluboké bezvědomí. Čtyřicet dnů ležel v nemocnici, zázrak se ale nestal a zraněním podlehl. Čajka platil za velmi talentovaného hráče, draftovali jej New Yorkem Rangers a předpokládalo se, že zamíří do NHL. V reprezentaci odehrál 58 utkání. Utkání přenášela televize i legendární rozhlasový pořad „S mikrofonem za hokejem“. Paradoxem bylo, že Čajka chtěl, aby mu manželka Renata zápas nahrála na video.

Po tomto incidentu mezinárodní federace změnila pravidlo o hybridním icingu tak, aby nedocházelo k podobně nebezpečným situacím. Jenže od roku 2014, i kvůli sjednocení pravidel s NHL, se zakázané uvolnění znovu musí dojíždět. Po Čajkovi je pojmenován zimní stadion ve Zlíně.